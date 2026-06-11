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梅雨滯留鋒影響 高雄市大雷雨持續至下午2時20分

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
梅雨滯留鋒北移到台灣上空，中央氣象署針對高雄市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
梅雨滯留鋒北移到台灣上空，中央氣象署針對高雄市發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

梅雨滯留鋒北移到台灣上空，中央氣象署針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時20分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今明兩天台灣附近還是受到梅雨滯留鋒面的影響，天氣比較不穩定，各地容易出現陣雨或短暫雷雨，有時鋒面所帶來的降雨會出現比較強的雨勢或雷擊、強陣風等劇烈天氣出現。降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。

劇烈天氣正在或即將發生，建議留在安全的建築物內。戶外活動應留意可能被強風吹起的物品或掉落物。行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。瞬間強風易導致路樹被吹垮、電線或招牌掉落等意外，行人及車輛需注意用路安全。發現龍捲風應立即遠離發生區域，防止遭受突發危害。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市楠梓區、岡山區、橋頭區、燕巢區、彌陀區、梓官區。

大雷雨 高雄市

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