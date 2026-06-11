梅雨挹注3.9億噸降水 水利署：已緩解南部供水壓力

梅雨鋒面近期在各地帶來大量降雨，水利署今天在行政院會表示，近期鋒面降雨為全台水庫帶來約3.9億噸水量挹注，紓緩南部地區供水壓力，因應這一波梅雨鋒面，經濟部已經在6月8日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。

水利署長林元鵬表示，今年冬雨偏少且梅雨偏晚，在這一波梅雨來臨前，全台主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5至7成。尤其南部的曾文、烏山頭和南化水情最為嚴峻。

過去一周以來，梅雨帶來的雨量整體效益約3.9億噸，有效改善各地水情，並紓緩南部地區供水壓力，尤其台南地區水庫蓄水偏低的情況已經改善，3個水庫蓄水已從7000萬噸回升到1.4億噸，未來預估可達2億噸。

林元鵬說，為因應水情挑戰，各部會從去年6月起展開超前部署，透過跨區調度、水庫出水總量管制、農業加強灌溉管理、產業自主節水及多元水源運用等措施，累計節水效益已達11億噸。

其中南部地區透過曾文南化聯通管串聯曾文、烏山頭及南化水庫聯合運用，於去年豐水期間即利用甲仙堰川流水反向輸送約1300萬噸至烏山頭水庫蓄存，再於今年枯水期間自曾文水庫調度約2000萬噸水量支援南化淨水場供水，並運用高雄清水北送臺南約2500萬噸，有效減輕南化水庫供水壓力，順利支應民生用水及農業一期作供灌需求。

他強調，近年持續推動的「珍珠串計畫」已成為穩定供水的重要基礎設施。今年以來全臺跨區調度總量已達5.2億噸，目前珍珠串計畫16條管線已完成10條，其餘6條工程持續推動中，未來完成後將進一步提升全臺水資源調度彈性與供水韌性。

水利署表示，因應梅雨鋒面，已經在6月8日成立應變小組，並與地方政府保持密切聯繫。水利署強調，目前全台公共用水可穩定供應至9月底並保有約1個月安全蓄水量，農業一期作亦已陸續完成供灌。面對未來一季降雨正常至偏少及颱風路徑不確定等挑戰，會密切掌握天氣及水情變化，滾動檢討各項應變措施，全力穩定供水環境。