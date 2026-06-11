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大雷雨轟雲嘉南4縣市 示警區域範圍擴大
今天梅雨鋒面逐漸北移至台灣，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時1分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。陸上警戒區域：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。
大雷雨即時訊息示警區域：雲林縣古坑鄉，嘉義市東區、西區，嘉義縣太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉，台南市白河區、後壁區。
中央氣象署稍早已發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，今天嘉義至高雄地區及台中至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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