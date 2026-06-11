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失智長輩反覆問、講不聽？桃醫提3招緩解照顧壓力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
失智長輩常讓陪伴家屬心累，桃園醫院職能治療師陳怡瑾建議，家屬可從調整環境、安排活動與簡化協助3方向重新規畫照顧策略。圖／部桃提供
失智長輩常讓陪伴家屬心累，桃園醫院職能治療師陳怡瑾建議，家屬可從調整環境、安排活動與簡化協助3方向重新規畫照顧策略。圖／部桃提供

失智長輩反覆詢問、抗拒甚至焦躁難安，常讓家屬身心俱疲，懷疑是不是「故意的」。衛福部桃園醫院職能治療師陳怡瑾指出，這些行為並非長輩刻意為之，而與大腦功能退化有關。她建議家屬從調整環境、安排活動與簡化協助3方向重新規畫照顧策略，可降低長輩焦躁，也讓照顧者喘口氣。

陳怡瑾表示，失智症不只影響記憶，也會影響理解、判斷、表達與情緒調節，當長輩難以說清楚需求時，可能透過焦躁、反覆詢問或抗拒表現出來。家屬常基於愛與好意要求長輩「維持正常生活」，但持續用原本方式提醒或糾正，反而讓雙方挫折；照顧的重點是透過活動拆解與環境調整，提供「剛剛好的協助與挑戰」。

陳怡瑾說，環境上可增加直覺性提示，例如在廁所門口貼標示、夜間保持燈光、將門微開讓馬桶進入視線，或將常用物品放在透明收納盒中，減少長輩混亂；活動上可安排挑菜、分類物品、摺疊毛巾等熟悉且重複性的日常事務，重新連結長輩過去角色，讓他在參與中感受到自己仍能做事，增加安定感與成就感。

協助上則減少事事代勞，將動作拆解，例如穿上衣時先將衣服正面朝上遞給長輩，或引導手穿進袖子，剩下步驟讓他自己嘗試完成，在安全範圍內保留現有能力。

精神部主任蘇柏文表示，失智症可能合併行為與心理症狀，例如睡眠混亂、躁動、攻擊、疑心、憂鬱、焦慮或情緒起伏，長期下來讓照顧者耗盡心力，建議出現明顯症狀時應積極尋求醫療與專業團隊協助，透過藥物、環境調整與合適照顧策略，減少孤軍奮戰。

蘇柏文指出，失智長輩並非失去所有能力，透過家屬的理解與專業技巧，仍能在熟悉日常中保留參與感與尊嚴，讓照顧不只是充滿挫折的拉鋸，也能重新找回彼此相伴的溫度。

失智症 長輩

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