傅子純、沈玉琳血癌引關注 醫曝：逾8成慢性白血病靠抽血意外發現

近期藝人傅子純與沈玉琳接連傳出與血癌相關消息，引發社會關注；光田綜合醫院日前分享一起典型案例，一名長期務農、作息規律的60歲張先生，因反覆高燒、嚴重咳嗽診斷為肺炎住院，經抗生素治療後，其肺部發炎明顯改善，X光也恢復正常，但例行抽血中的白血球數值卻反常地持續偏高。

血液腫瘤科醫師柯萬盛表示，察覺老農異狀後，進一步安排骨髓檢查，最終確診為慢性白血病。張先生平時身體硬朗，從未懷疑自己罹患血液疾病，這次若非因肺炎住院接受抽血，病情恐持續被忽略。

柯萬盛表示，血癌分為急性與慢性。急性白血病進展快速，會出現貧血、不明瘀青等症狀；慢性白血病則因長期無症狀，更容易被忽略。臨床上超過八成慢性白血病患者並非因血液問題就醫，而是像張先生一樣，在健康檢查或因肺炎、尿道感染住院時，透過抽血意外發現異常。

光田綜合醫院提醒，慢性白血病雖進展緩慢，但若未妥善控制，仍可能出現病程惡化。許多血液疾病並非突然發生，而是在身體中長期潛伏，一張抽血報告，有時就是改變診斷與抓住治療方向的關鍵。