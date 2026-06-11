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SRF設施必要性難說服環委 雲林褒忠產業園區環評補正再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今召開「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員審查認為，應重新檢視防洪排水、基地墊高所需土方量，以及重新檢討固體再生燃料（SRF）製造設施的必要性，經決議補正再審。記者李柏澔／攝影
環境部今召開「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員審查認為，應重新檢視防洪排水、基地墊高所需土方量，以及重新檢討固體再生燃料（SRF）製造設施的必要性，經決議補正再審。記者李柏澔／攝影

「褒忠產業園區」是雲林縣推動的重大開發計畫之一，環境部今召開「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員審查認為，應重新檢視防洪排水、基地墊高所需土方量，以及重新檢討固體再生燃料（SRF）製造設施的必要性，經決議補正再審。

本案開發單位及目的事業主管機關均為經濟部，開發基地位於雲林縣褒忠鄉潮洋厝段115筆土地，約265.25公頃，全區產業用地約165公頃、公共設施用地約100公頃，現況為台糖馬光農場，預計引進產業包含食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業、運輸及倉儲業、專業、科學及技術服務業等，年產值約200億。

本案緣起之一，因雲林縣既有11處編定工業區使用率已達99%，產業用地不足，開發後可挹注雲林不足之產業發展腹地，另配合行政院核定「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」的勘選區位，在雲林縣為農業大縣之前提下，本園區引入農產加值產業，朝向智慧農業、農業機械化發展，提升農產業價值，並與虎尾科大及台糖馬光有機園區建構產學合作模式，與周邊農業環境相輔相成，提升在地產業競爭力。

雲林縣淨零家園行動協會代表王綾君說，不是反對發展，但反對農業核心區變成廢棄物風險區，為何農業加值園區要有SRF設施？未來是否會收受園區外廢棄物？如果招商不足，是否擴大收料？這些都要說清楚；雲林縣生態保育協會理事長張子見也強調，在源頭減量和垃圾完整分類下，本案根本就不需要SRF。

有環委表示，園區基地內的高層會低於周圍道路，就要有大量土方來墊高，這個問題不能迴避，而農地開發後，蓄水功能就會消失，蓄洪池的量能就要非常大，直指本案基地選址基本上是錯誤的，認為本案不應通過。

另有環委說，將農地改為產業園區，基地勢必要墊高，這對周遭土地會有很大的影響，而引進的SRF製造廠，如果只是收受園區內的廢棄物，量其實也很少，質疑園區設置SRF製造廠的必要性。

本案經環委討論後，要求開發單位承諾，應重新檢核本案開發的必要性和合理性，也應強化防洪排水規畫、補充基地墊高所需的土方來源與數量，還有重新檢討SRF設施的必要性，以及說明園區廢棄物最大資源化及最終去化路徑，本案決議補正再審。

環評 SRF 雲林

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