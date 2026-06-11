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三疫清零後台灣豬肉重返國際市場 台畜台式香腸6月登陸新加坡超市

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉行出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。記者劉星君／攝影
台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉行出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。記者劉星君／攝影

歷經去年2025年10月非洲豬瘟事件，台灣豬隻今年4月重獲口蹄疫（FMD）、非洲豬瘟（ASF）及傳統豬瘟（CSF）等「三疫清零」後，台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。

農業部常務次長杜文珍說，這是三疫清零後，台灣豬肉首度以品牌豬肉進入新加坡主流超市，重返國際市場。台畜董事長張華欣說，本次出口是公司拓展國際市場重要里程碑，持續推動台灣優質豬肉產品外銷，提升台灣豬肉品牌國際能見度。

台畜指出，透過沁騰實業銷往新加坡台畜經典「原味香腸」，採用優質台灣豬肉製成，保留傳統台式香腸風味，具有肉質紮實、肥瘦適中、香氣濃郁等特色，首批約500箱、1萬盒今封櫃啟運，進入新加坡主流零售通路，代表台灣加工豬肉產品重返國際市場的重要成果，也走入新加坡家庭日常生活。

屏東縣副縣長黃國榮說，這是值得所有屏東鄉親共同分享好消息，屏東農業與食品產業重要榮耀。台畜將台灣香腸出口至新加坡主流通路，展現屏東產業競爭力，讓世界看見台灣農產品的高品質與國際實力。

台畜指出，2026年7月1日也將參與農業部、高雄市政府在新加坡共同舉辦台灣農特產品推廣活動，向新加坡消費者推廣台灣優質農畜產品及台灣飲食文化。

台畜董事長張華欣說，本次出口是拓展國際市場重要里程碑，持續推動台灣優質豬肉產品外銷，提升台灣豬肉品牌國際能見度。記者劉星君／攝影
台畜董事長張華欣說，本次出口是拓展國際市場重要里程碑，持續推動台灣優質豬肉產品外銷，提升台灣豬肉品牌國際能見度。記者劉星君／攝影

台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉行出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。記者劉星君／攝影
台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉行出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。記者劉星君／攝影

外銷到新加坡的台式香腸，一盒250公克有6個原味香腸。記者劉星君／攝影
外銷到新加坡的台式香腸，一盒250公克有6個原味香腸。記者劉星君／攝影

新加坡 非洲豬瘟 農業部

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