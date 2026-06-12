聽新聞
0:00 / 0:00
夏天特別危險！喝瓶裝飲料NG習慣像養細菌 下肚恐食物中毒
炎炎夏日，高溫動輒超過三十度，許多民眾習慣購買寶特瓶飲料，方便在戶外隨手拿起來解渴。不過，日本食品加工工學專家指出，這項看似再平常不過的消暑習慣，在夏天其實隱藏著食物中毒的危險，一不小心就可能將大量細菌喝下肚，導致腹瀉或嘔吐。
據日媒FNN報導，北海道大學教授小關成樹指出，最主要的危險來自「直接對嘴喝」的動作。當口部直接接觸瓶口時，唾液與口腔內的細菌會順勢逆流進入瓶中的液體內。在夏天炎熱的環境下，不論是戶外還是沒開冷氣的室內，高溫都成了細菌繁殖的溫床。特別是運動飲料、含糖飲料或乳製品，其中的糖分與蛋白質會直接成為細菌的營養源，讓菌數在短時間內呈倍數暴增，造成飲料腐敗。
若想避免飲料變質，小關成樹表示，最根本的解決辦法就是「不要直接對嘴喝」，改將飲料倒入杯子中飲用，就能徹底阻絕口腔細菌污染瓶內液體。如果在戶外不方便使用杯子，民眾可以購買小容量的包裝，並在開封後盡快喝完。值得注意的是，近年市面上流行許多直飲式的保溫瓶，在夏天同樣存在細菌逆流的風險，此時選擇「瓶蓋可兼作杯子」的傳統款式，反而更加安全。
專家強調，影響細菌繁殖速度最關鍵的因素就是溫度。當飲料維持在攝氏十度以下的低溫時，細菌幾乎無法繁殖。因此，除了改變飲用習慣，善用保冰效果佳的保溫瓶來維持飲料的冰涼，或是避免將對嘴喝過的寶特瓶長時間放在高溫車內或室外，才是夏天遠離腸胃危機的正確方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。