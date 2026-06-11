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水利署：全台供水穩定至9月底

中央社／ 台北11日電

行政院長卓榮泰今天表示，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益；水利署指出，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量，未來將一手抗旱、一手防汛因應極端氣候。

行政院會上午舉行院會後記者會，針對台灣水情，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述卓榮泰裁示，並由經濟部水利署長林元鵬進行「供水情勢及梅雨影響」報告。

李慧芝表示，卓榮泰裁示，雖然遭遇史上最少冬雨，水庫集水區降雨量只有歷年的5到7成，但這波梅雨來臨前，經濟部、農業部、國科會與地方政府密切合作，透過珍珠串計畫跨區調度總量5億2000噸的水源，並且利用水庫的出水總量管制、農業加強灌溉管理及產業節水等措施，節水效益達11億噸。

卓榮泰表示，尤其在水情較吃緊的南部地區，曾文水庫從今年1月23日開始，就藉曾文南化聯通管輸送2000萬噸的水量到南化水庫，使南化水庫在6月4日蓄水量達最低點時，依然保有1700萬噸蓄水量，免除探底危機；而水庫珍珠串16條重要調度幹管還有6條建設中，請經濟部要積極辦理，持續提升水資源利用效率。

卓榮泰指出，這波梅雨來勢洶洶，中央氣象署啟動大規模豪雨加強作業。這一波梅雨總計帶來約3億9000萬噸水量，其中挹注曾文、烏山頭水庫超過4900萬噸、南化水庫超過2000萬噸，稍微舒緩南部地區水情。卓榮泰表示，防汛工作此刻絕不能鬆懈，還是要持續節約用水，請經濟部、內政部持續因應水情變化，守護民眾的生命財產安全。

卓榮泰提到，除汛期前各項準備，經濟部6月8日開設應變小組，在各縣市預設1792台的大型移動式抽水機；目前27處積淹水已在短時間退水，不過後續幾天天氣還不穩定，容易有強降雨，請各部會持續加強準備以及因應，並且跟各地方政府密切合作，掌握第一時間災情資訊，做好因應準備。

卓榮泰強調，感謝所有投入防汛工程及防汛準備人員，期許各工程單位必須落實施工安全管理。特別是日前在花蓮馬太鞍溪發生工地主任被沖走失聯事件，幸好消防單位透過無人機的熱顯像空拍，在大片河床尋獲生命跡象、平安獲救，為避免類似情事，卓榮泰請各工程單位務必通知廠商，以最高標準注意施工過程及作業風險，也請地方政府加強督導，確保安全。

林元鵬簡報強調，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益，加上梅雨鋒面挹注，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量；農業用水方面，高雄及嘉南地區一期作已順利完成供灌，中部以北地區將陸續於6月底前完成供灌作業。

他指出，面對極端氣候常態化及未來颱風降雨不確定性風險，持續靈活運用各項水源調度措施，並與供水及用水單位密切合作，滾動檢討水情及調度策略，確保民生、產業及農業用水；另外，面對旱澇快速轉換及極端降雨挑戰，秉持一手抗旱、一手防汛原則，落實各項整備與應變工作，強化中央與地方政府橫向聯繫及跨域合作機制，提升防災應變效能，共同守護民眾生命財產安全及穩定供水環境。

水利署 卓榮泰 李慧芝

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