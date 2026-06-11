全台超過9千個室內外酷涼點 環境部發布CoolMap抗高溫地圖

面對氣候變遷下日益頻繁的極端高溫環境，環境部11日正式對外發布「CoolMap抗高溫涼適地圖」統一識別標誌（Logo），並自即日起開放各界自由下載張貼，作為民眾辨識涼適空間的共同標記，讓民眾在炎熱天氣中更容易就近找到可休息、降溫與補水的場域。並呼籲更多企業、機關與公私部門共同加入氣候調適降溫的行列，強化高溫調適的公共服務。

環境部表示，今年5月台灣酷熱如夏，平均氣溫26.5度，比氣候平均值25.9度高出0.6度。氣溫屢創新高，部分北部地區破歷年5月份單日最高溫紀錄，高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，熱傷害的預防與調適，需要政府、企業、社區與民眾共同參與。「Cool Map抗高溫涼適地圖」於去年（114年）7月31日上線試辦，至今已超過2萬人次上線使用。今年環境部持續擴大布建，更進一步設計「Cool Map」統一識別標誌，使各地的酷涼點具有一致且清晰的辨識度。民眾只要看到Cool Map標誌，即可知道該處為就算沒有消費，也歡迎入內休息、消暑降溫的友善「酷涼點」，逐步在全臺形成完整的抗暑防護網絡。

環境部部長彭啓明特別走訪積極響應的便利商店通路據點，並張貼Cool Map標誌貼紙。彭啓明表示，便利商店與賣場深入社區、據點密集，是民眾最熟悉的生活場域。這次特別感謝全家便利商店號召全臺22縣市；共新增3,100家門市同步加入，成為目前第一家全國22縣市皆有酷涼點的企業。這不僅讓抗高溫調適從地圖資訊延伸為實體避暑空間，更展現了企業的社會責任。

彭啓明強調，自去年環境部成立「抗高溫大聯盟」以來，越來越多企業投入高溫調適行列，極端氣候的挑戰需要更多力量，環境部邀請全臺各地的企業、機關及民間公私部門，能一同響應加入「酷涼點」的行列，於據點張貼「高溫炎熱 歡迎入店休息」相關標示，並透過店內看板提醒民眾預防熱傷害，讓降溫與補水資源真正走進大眾的日常生活。

環境部提醒，民眾除了可利用「抗高溫涼適地圖(CoolMap)」，就近尋找酷涼點外，Cool map也可作為即時高溫地圖，民眾可由所在地點或區域地圖顏色變化得知氣溫高低，於高溫來襲時提高警覺，適時補充水分、保持涼爽，並留意自身及家中長者、幼兒、慢性病患者等高風險族群的健康狀況。歡迎民眾多加利用，一起健康、安全地度過炎炎夏日。