即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊

即將進入「五毒月」，高溫潮濕的盛夏季節，腸胃炎門診人數明顯增多，多為腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐等不適症狀。中醫診所副院長吳宗城表示，夏天天氣炎熱，伴隨梅雨季節的濕氣，食物容易滋生細菌而變質。另外，粽子容易脹氣消化不良，冰品易引發體內濕氣累積，胃腸類疾病是端午最常見的問題。

許多人認為腹瀉只是吃壞肚子，服用止瀉藥後即可痊癒，但有些患者症狀反覆發作，甚至拖成慢性腹瀉，影響生活品質。吳宗城指出，中醫將腹瀉稱為「泄瀉」，除了急性症狀治療外，更重視調整體質與脾胃功能，透過「扶正祛邪、健脾和中」降低復發風險。

中醫認為夏季暑氣旺盛、濕氣重，人體容易受到「暑濕之邪」侵襲，再加上冷飲、冰品、生食及油膩食物攝取過多，容易傷害脾胃功能。中醫所說的「脾」並非單指解剖學上的脾臟，而是負責消化吸收、水分代謝的重要系統，一旦運化失常，便容易出現腹瀉、腹脹及食欲不振等症狀。

臨床上，夏季腹瀉大致可分為三種類型。

1.濕熱型泄瀉：患者常出現水便、排便急迫、糞便氣味較重，甚至伴隨肛門灼熱感、口渴及尿色偏黃。這類患者多與過量食用冰品、炸物、燒烤及重口味飲食有關。中醫治療以清熱利濕為原則，並建議減少刺激性食物攝取，避免讓腸胃持續處於發炎狀態。 2.飲食傷脾型：民眾連續吃粽子、大餐聚會不斷，導致腸胃負擔過重。這類患者常有腹脹、腸鳴、消化不良、排便後腹痛減輕等情況。中醫認為是食積停滯所致，治療重點在於促進消化與恢復腸胃功能。可適量飲用山楂、麥芽等助消化茶飲，若症狀持續仍應尋求專業診療。 3.脾虛型泄瀉：常見於高齡者及慢性病患，患者大便長期偏軟、容易疲倦、食欲不佳，甚至手腳冰冷。由於脾胃功能原本就較弱，一旦感染腸胃炎後，恢復速度較慢。中醫治療以健脾益氣為主，日常可透過山藥、蓮子、芡實等食材進行溫和調養。

吳宗城提醒，預防夏季腹瀉最重要的仍是均衡飲食與生活管理，包括少吃冰冷食物，多選擇溫熱、容易消化的飲食；重視食品衛生，避免食用保存不當或放置過久的食物；維持規律作息與適度運動，因為壓力過大也可能影響腸胃功能。

夏季進入腸胃炎高峰期，吳宗城表示，若一天排便超過三次且持續惡化，或伴隨高燒、血便、嚴重嘔吐、口乾眼窩凹陷等脫水症狀，尤其是幼童、長者及慢性病患者，應盡速就醫檢查，以免延誤治療。