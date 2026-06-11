托育人力斷層⋯賴總統外傭政策恐加劇「托嬰黑市」 民團籲嚴管

少子化趨勢明顯，本國籍托育人力出現斷層，近期國內出現無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒案件，引發社會震驚。幼托團體指出，政府開放育有未滿12歲家庭聘僱外籍幫傭，恐加劇地下托育亂象、擴大黑市托育，加上這類非法托嬰場域多在一般民宅社區，地方政府查緝時受限法規，呼籲政府加嚴非法收托稽查機制。

托嬰團體今抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇托育亂象，團體代表高喊口號：「別讓地下托育變成下個悲劇」、「非法收托零容忍，孩子安全不能等」。

中華母嬰幼兒福利協會副理事長林昕暐說，外傭違法收托猖獗，源自國內托育人力失衡，而政府開放育兒家庭聘用外傭，恐助長非法托育，家庭合法聘用外傭，並以家長本人名義申請成為保母，收費收托幼兒，實質上全權交由外傭照顧，而非合法、合規的保母，嚴重影響托育安全。

兒童教保聯合總會總會長蔣叔融指出，桃園市日前爆發非法托育案件，無照外籍人士在不及十坪空間，照顧20多名幼兒，引發外傭非法托育疑慮，桃園市府動作迅速，跨局處即時稽查，才攔阻憾事發生。

他指出，政府嚴管合法立案的托嬰中心，對看不見角落中非法托育亂象，卻無從管起，衛福部應召集警政單位、大樓管委會等，由全民加入保護幼兒，嚴格查緝非法地下收托行為。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，行政院、立法院重視托嬰中心監管，連有疑慮的監視影像上傳雲端都已入法，卻未將心力投入預防黑市托育，這類違規托育多隱身私人住宅大廈，稽查人員欲前往調查，對方反而拿出私闖民宅為由拒絕，讓稽查遭遇阻礙，建議政府設法解決難題，尤其外籍幫傭政策開放後，預期將系統性擴大黑市托育問題，如何預防不可不慎。

衛福部社家署副署長張美美說，勞動部開放未滿12歲家庭聘僱外傭，將育有身障兒等特殊需求家庭列為優先，而非人人均可聘雇外傭照顧孩子，針對非法案件預防，現行縣市稽查人員會主動巡查網路非法招收廣告，並在社區走動觀察違法收托招牌，新修「兒托法」已明定任何人不得拒絕托嬰稽查，至於如何讓稽查人員更順利進入住宅大樓，將持續與內政部溝通，並在必要時請警方協助。