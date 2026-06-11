快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

LINE Pay Money乘車碼優惠每周領百元優惠！雙北通勤族1任務再享15%回饋

聽新聞
0:00 / 0:00

肉粽「代價」驚人！多吃2顆得走7.5小時 營養師揭端午健康吃法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院營養師提醒，端午吃粽掌握適量、均衡、多活動原則，才能享受美食兼顧健康。圖／南投醫院提供
南投醫院營養師提醒，端午吃粽掌握適量、均衡、多活動原則，才能享受美食兼顧健康。圖／南投醫院提供

端午佳節將至，不少民眾準備大啖應景粽子，但衛生福利部南投醫院提醒，傳統肉粽多屬高油脂、高熱量及高鈉食品，若食用過量恐增加身體負擔。營養師陳佳祺建議掌握「適量、均衡、多活動」原則，搭配蔬菜及規律運動，才能享受端午美食兼顧健康。

端午節吃粽子是許多家庭的重要習俗，南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽及客家粽各具特色，也承載不少人對節慶與家鄉的回憶。不過，陳佳祺指出，傳統粽子多以糯米搭配五花肉、鹹蛋黃、栗子及花生等食材製成，屬於高油、高熱量及高鈉食品，高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖及腸胃功能較差者若攝取過量，容易出現消化不良、血糖波動及血壓升高等問題。

她建議，每天以食用1顆粽子為原則，並搭配約100公克青菜或絲瓜湯、竹筍湯等蔬菜湯品，增加膳食纖維攝取，促進腸胃蠕動，也能提升飽足感，降低脹氣風險。

陳佳祺也提醒，粽子本身已有調味，應避免再添加甜辣醬、醬油膏、辣椒醬或花生粉等佐料，以免增加糖分、油脂及鈉攝取，造成身體負擔。

此外，一顆傳統肉粽熱量約400至700大卡，以60公斤成年人估算，若多吃2顆肉粽，約需游泳2.5小時、有氧運動4.5小時或步行7.5小時才能消耗，因此享受美食之餘，也應增加活動量維持熱量平衡。

她表示，糯米屬支鏈澱粉，不易消化且升糖指數較高，建議選擇以糙米、黑米、紫米、藜麥或花椰菜米等部分取代糯米製成的健康粽，並掌握少油、少鹽、少糖、多纖維原則，不必刻意忌口，只要均衡飲食並維持運動習慣，就能健康歡度端午佳節。

傳統肉粽熱量與鈉含量偏高，南投醫院呼籲民眾控制份量、少沾醬料，健康過端午。圖／南投醫院提供
傳統肉粽熱量與鈉含量偏高，南投醫院呼籲民眾控制份量、少沾醬料，健康過端午。圖／南投醫院提供

肥胖 粽子 端午節

延伸閱讀

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

生吃蔬菜最營養？ 醫曝「5種蔬菜煮熟吃」吸收率更高

壓力大又愛吃宵夜？研究：便秘腹瀉風險最高增2.5倍 專家教你怎麼吃

不想運動也能瘦肚子！9飲食習慣擊退內臟脂肪 發酵食物超有感

相關新聞

患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

SRF設施必要性難說服環委 雲林褒忠產業園區環評補正再審

「褒忠產業園區」是雲林縣推動的重大開發計畫之一，環境部今召開「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議。本案經環評委員審查認為，應重新檢視防洪排水、基地墊高所需土方量，以及重新檢討固體再生燃料（SRF）製造設施的必要性，經決議補正再審。

梅雨鋒面重返台灣上空 大雷雨續炸嘉義台南 恐9級以上強陣風

梅雨鋒面逐漸北移至台灣上空，中央氣象署發布嘉義縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時26分；有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，慎防低能見度。

三疫清零後台灣豬肉重返國際市場 台畜台式香腸6月登陸新加坡超市

歷經去年2025年10月非洲豬瘟事件，台灣豬隻今年4月重獲口蹄疫（FMD）、非洲豬瘟（ASF）及傳統豬瘟（CSF）等「三疫清零」後，台灣豬肉重返國際市場，台灣農畜產工業股份有限公司推出原味香腸進軍新加坡主流超市，今舉出口新加坡封櫃儀式，預計6月25日上架新加坡昇菘超市。

雲雨帶移入南台灣 大雷雨開轟嘉義台南高雄 恐閃電落雷

梅雨鋒面逐漸北移至台灣，中央氣象署發布嘉義縣、台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時4分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。