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廢棄松針變身世界級名酒！ 台灣二葉松勇奪世界琴酒大賽銅獎

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供
「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供

台灣味再度躍上國際舞台！利用大梨山地區伐採後的森林剩餘資材「台灣二葉松針葉」，研發出極具在地特色的「醲琴酒－蘋果二葉松」，日前該款琴酒傳回捷報，於世界權威賽事「2026世界琴酒大賽（World Gin Awards）」中，一舉勇奪「最佳香料琴酒（Signature Botanical Gin）」銅獎肯定。

林業保育署台中分署表示，大梨山地區分布大面積的台灣二葉松林，過去因大量落葉形成地表燃料累積，長期以來都是森林火災的高風險區域；分署近年透過分年度林相改良及森林經營措施，逐步清除並減少地表燃料源，以降低火災風險。

台中分署強調，自2024年起與民間獨立酒廠「醲蒸餾所」跨域合作，將台灣原生樹種變身世界級琴酒的創新結晶，不僅是將台灣山林風味推向國際，令人驚喜的是，這些過去被視為毫無利用價值的廢棄松針，透過與民間酒廠合作，搖身一變成為獲獎琴酒的核心原料，不僅大幅提升森林經營效益，更成功創造生態保育與產業發展的雙贏成果。

研發團隊「醲蒸餾所」運用專業蒸餾技術，細緻萃取出台灣二葉松特有的松脂香氣與天然油脂風味，再巧思融合清新的蘋果果香，打造出兼具森林氣息與細膩層次的頂級風味。在來自世界各國優秀作品的激烈競爭中，這股來自台灣大甲溪畔的山林氣息，深深打動國際評審，順利奪下銅獎。

台中分署指出，目前這款「醲琴酒－蘋果二葉松」已於大雪山國家森林遊樂區遊客中心及東勢林業文化園區山產店等據點上架販售，歡迎民眾前往品味這款將山林危機化為國際轉機的永續新價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供
「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供

大梨山地區分布大面積的台灣二葉松林。圖／台中分署提供
大梨山地區分布大面積的台灣二葉松林。圖／台中分署提供

「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供
「醲琴酒-蘋果二葉松」於2025年里山市集亮相，吸引民眾品嘗。圖／台中分署提供

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