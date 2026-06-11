台灣失智症增加速度快 醫曝安眠藥吃太多睡不好還增失智風險

台灣邁入超高齡社會，失智症患者增加速度高於全球平均。醫師指出，除了高血壓、糖尿病、高血脂等血管性危險因子外，高齡者長期失眠與多重安眠藥使用問題也值得關注。目前政府針對65歲以上長者同時使用3種以上安眠類藥物且持續超過半年者進行監測與專業審查，希望降低跌倒、骨折、認知功能下降甚至失智症風險。

曾有一名72歲退休教師，因喪偶、膝關節退化及夜尿問題長期失眠，3年間陸續在不同醫療院所就診，最後同時服用3種安眠藥。雖然睡眠時間增加，卻經常白天昏沉，後來更因夜間跌倒導致髖關節骨折。經醫療團隊重新檢視用藥、安排疼痛治療、復健運動、睡眠衛教及心理支持後，逐步減少藥物使用，睡眠品質也明顯改善。

執業精神科醫師楊聰財表示，睡眠並非單純休息，而是大腦與身體進行修復的重要時段。人在深層睡眠期間，大腦會清除代謝廢物、鞏固記憶、調節情緒並維持免疫功能。隨著年齡增長，身體修復能力下降，優質睡眠的重要性更加明顯。

然而，許多長者面臨慢性疾病、疼痛、夜尿、焦慮或喪偶等問題，導致睡眠品質惡化，進而依賴安眠藥協助入睡。楊聰財指出，從臨床角度來看，同時使用3種以上安眠藥，通常缺乏充分醫學依據，也可能增加許多健康風險。

楊聰財說，首先是跌倒與骨折風險，高齡者本身平衡感與肌力已逐漸退化，安眠藥可能造成頭暈、反應遲鈍、步態不穩，夜間起床如廁時更容易發生跌倒。一旦髖關節骨折，不僅可能失去行動能力，也會大幅影響生活品質。

其次是認知功能退化，楊聰財指出，研究顯示長期大量使用安眠藥可能影響記憶形成、專注力與判斷能力，增加認知功能下降風險。雖然失智症並非完全由安眠藥造成，但過量或長期使用確實可能成為危險因子之一。

此外，部分長者因同時在精神科、神經內科、家醫科等不同科別就診，若藥物資訊整合不足，也可能出現重複開藥情況。因此透過健保監測與專業審查機制，主要目的是提升用藥安全，而非限制病人用藥權益。

針對台灣安眠藥使用量偏高的現象，楊聰財分析，原因涉及生理、心理與社會因素。台灣人口快速老化，許多長者同時罹患糖尿病、高血壓、心臟病、關節炎等慢性疾病，容易影響睡眠；另一方面，退休、喪偶、孤獨感及對健康的擔憂，也常使焦慮與憂鬱問題增加。

楊聰財表示，失眠與慢性疾病往往形成惡性循環。例如關節炎造成夜間疼痛、糖尿病導致頻尿、攝護腺肥大增加夜醒次數、心臟疾病引發夜間喘醒，都會讓睡眠品質下降；而長期睡眠不足又可能進一步惡化慢性病控制。

楊聰財說，改善失眠不能只依賴藥物，而應找出背後真正原因，包括控制慢性疼痛、改善夜尿問題、穩定血糖、治療焦慮與憂鬱等。同時透過規律作息、白天運動、適度曬太陽、減少咖啡因攝取、睡眠衛教及心理支持等方式，逐步重建自然睡眠能力。

楊聰財表示，安眠藥並非不能使用，在適當時機與專業評估下，仍是重要治療工具。但若將安眠藥視為唯一解方，反而可能忽略真正影響睡眠的身心問題。理想的治療目標不是讓藥物越吃越多，而是協助患者恢復健康、重建規律生活，讓身體重新找回自然入睡的能力。真正好的睡眠，不只是睡著而已，更是身心都獲得充分休息與安定。