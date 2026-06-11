梅雨滯留鋒回來了…大雷雨開炸台南、高雄 下周這天才可望轉晴

今明兩天台灣附近還是受到梅雨滯留鋒面的影響，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，所以天氣比較不穩定，各地容易出現陣雨或短暫雷雨，有時鋒面所帶來的降雨會出現比較強的雨勢或雷擊、強陣風等劇烈天氣出現。降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。

對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義至高雄地區，及台中至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。

中央氣象署發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時24分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

朱美霖表示，今明兩天鋒面比較接近，到了周六之後鋒面逐漸北移到台灣北部海面，周六至下周一西南風偏強，中南部地區還是整天會有斷斷續續降雨，也會有明顯雨勢，其他各地留意午後雷陣雨帶來顯著的狀況。後續西南風比較減弱一些，天氣就會趨於穩定，氣溫上面也會偏高。

天氣現況，她說，今天清晨高壓逐漸東移，鋒面目前位置在南台灣一帶，今明兩天會逐漸北移到台灣上空，尤其西半部、東北部有時候雨勢會比較大一些。今天到上午9時，西半部有顯著降雨出現，日累積雨量來到70至90毫米左右。

未來天氣變化，朱美霖表示，今明兩天鋒面在台灣附近移動，周六開始鋒面來到台灣北部海面，會轉成比較偏向西南風的情形。周日、下周一西南風比較偏強，這是由於鋒面帶比較南側的地方，有一些比較強的西南風影響，水氣也是比較偏多。

朱美霖說，隨著鋒面帶逐漸北移，環境轉為偏南至西南風，西南風有比較減弱的情形，屆時水氣上面也會比較減少一些，降雨也會趨於緩和。

降雨趨勢，她說，今明兩天鋒面影響，各地降雨機率偏高，尤其西半部地區留意局部大雨情形，東半部也會有間歇性降雨，有時候午後熱力作用加強之下，也會有比較明顯的雨勢出現。

朱美霖表示，周六開始，鋒面位置逐漸北移，轉成西南風環境，周六白天各地斷斷續續下雨，以及清晨西半部有零星陣雨；白天降雨趨於緩和的空檔，但是中午過後熱力作用加強造成的降雨，不要輕忽，包括中部、宜蘭、花蓮、北部都可能有午後大雷雨出現，山區雨勢更為明顯。

周六晚間開始，盛行西南風，中南部地區也會轉為間歇的斷斷續續陣雨或雷雨。朱美霖表示，周日至下周一屬於西南風盛行的天氣型態，中南部地區整天還是會有斷續陣雨或雷雨；其他各地因水氣偏多的環境之下，中午過後天氣比較不穩定，留意可能有局部午後大雷雨出現。

朱美霖表示，下周二至下周三台灣附近西南風稍微減弱，為偏南到西南風環境，各地氣溫比較上升一些，也有機會可以見到陽光，中南部還是會有局部陣雨或雷雨，其他各地以午後雷陣雨天氣型態為主。

溫度趨勢，朱美霖表示，北部、東半部在其他時間降雨時間比較減少一些，氣溫上面可以分為兩個段落，今明兩天台灣附近雲量和降雨情形比較偏多，各地氣溫比較高的溫度大致上30度以下，中部以北26至30度上下，南部大約30度左右，東半部26至29度左右。

她說，從周六開始至下周一、下周二，台灣附近西南風增強，沒下雨時感受更為悶熱，各地高溫30至32度左右，東南部留意西南風比較偏強的期間，尤其周日可能會有局部焚風發生，高溫可以來到36度以上。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供