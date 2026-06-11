快訊

NBA總冠軍賽Live／最後1分鐘！尼克從落後29分到1分超前馬刺

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨滯留鋒回來了…大雷雨開炸台南、高雄 下周這天才可望轉晴

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。本報資料照片
降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。本報資料照片

今明兩天台灣附近還是受到梅雨滯留鋒面的影響，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，所以天氣比較不穩定，各地容易出現陣雨或短暫雷雨，有時鋒面所帶來的降雨會出現比較強的雨勢或雷擊、強陣風等劇烈天氣出現。降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。

對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義至高雄地區，及台中至雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。

中央氣象署發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時24分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

朱美霖表示，今明兩天鋒面比較接近，到了周六之後鋒面逐漸北移到台灣北部海面，周六至下周一西南風偏強，中南部地區還是整天會有斷斷續續降雨，也會有明顯雨勢，其他各地留意午後雷陣雨帶來顯著的狀況。後續西南風比較減弱一些，天氣就會趨於穩定，氣溫上面也會偏高。

天氣現況，她說，今天清晨高壓逐漸東移，鋒面目前位置在南台灣一帶，今明兩天會逐漸北移到台灣上空，尤其西半部、東北部有時候雨勢會比較大一些。今天到上午9時，西半部有顯著降雨出現，日累積雨量來到70至90毫米左右。

未來天氣變化，朱美霖表示，今明兩天鋒面在台灣附近移動，周六開始鋒面來到台灣北部海面，會轉成比較偏向西南風的情形。周日、下周一西南風比較偏強，這是由於鋒面帶比較南側的地方，有一些比較強的西南風影響，水氣也是比較偏多。

朱美霖說，隨著鋒面帶逐漸北移，環境轉為偏南至西南風，西南風有比較減弱的情形，屆時水氣上面也會比較減少一些，降雨也會趨於緩和。

降雨趨勢，她說，今明兩天鋒面影響，各地降雨機率偏高，尤其西半部地區留意局部大雨情形，東半部也會有間歇性降雨，有時候午後熱力作用加強之下，也會有比較明顯的雨勢出現。

朱美霖表示，周六開始，鋒面位置逐漸北移，轉成西南風環境，周六白天各地斷斷續續下雨，以及清晨西半部有零星陣雨；白天降雨趨於緩和的空檔，但是中午過後熱力作用加強造成的降雨，不要輕忽，包括中部、宜蘭、花蓮、北部都可能有午後大雷雨出現，山區雨勢更為明顯。

周六晚間開始，盛行西南風，中南部地區也會轉為間歇的斷斷續續陣雨或雷雨。朱美霖表示，周日至下周一屬於西南風盛行的天氣型態，中南部地區整天還是會有斷續陣雨或雷雨；其他各地因水氣偏多的環境之下，中午過後天氣比較不穩定，留意可能有局部午後大雷雨出現。

朱美霖表示，下周二至下周三台灣附近西南風稍微減弱，為偏南到西南風環境，各地氣溫比較上升一些，也有機會可以見到陽光，中南部還是會有局部陣雨或雷雨，其他各地以午後雷陣雨天氣型態為主。

溫度趨勢，朱美霖表示，北部、東半部在其他時間降雨時間比較減少一些，氣溫上面可以分為兩個段落，今明兩天台灣附近雲量和降雨情形比較偏多，各地氣溫比較高的溫度大致上30度以下，中部以北26至30度上下，南部大約30度左右，東半部26至29度左右。

她說，從周六開始至下周一、下周二，台灣附近西南風增強，沒下雨時感受更為悶熱，各地高溫30至32度左右，東南部留意西南風比較偏強的期間，尤其周日可能會有局部焚風發生，高溫可以來到36度以上。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

大雷雨 高雄 台南

延伸閱讀

梅雨鋒面南移今山區恐短延時豪雨 明起鋒面北返全台大雨開轟

梅雨鋒面午後發威！全台慎防大雷雨 今晚可能有對流胞發展

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

滯留鋒面下半場即將登場 專家曝這時梅雨鋒面回歸 降雨熱區轉為中北部

相關新聞

患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

空汙檢測數據 讓龍山寺禁香！擲筊菩薩同意、香客回來：「心香」祈福更清新

台灣廟宇焚香被視為宗教重要儀式，卻也成為不容忽視的空汙來源，推動減香不是滅香，而是在虔誠不變的前提下，找到兼顧健康與信仰的祈福方式。

梅雨滯留鋒回來了 大雷雨開炸台南高雄 下周這天才可望轉晴

今明兩天台灣附近還是受到梅雨滯留鋒面的影響，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，所以天氣比較不穩定，各地容易出現陣雨或短暫雷雨，有時鋒面所帶來的降雨會出現比較強的雨勢或雷擊、強陣風等劇烈天氣出現。降雨狀況比較偏多的情形，大致上落在周六之前，周日、下周一注意西南風帶來比較不穩定的天氣。

長照缺工！補足一名照服員 2成5得等上六個月

根據國發會資料統計，台灣在2025年的65歲以上人口達467萬餘人，占總人口的20.06％，正式進入超高齡社會，長照需求持續上升中。然而過去曾經發生照服員涉及詐騙、虐待等案件，引發外界關注照護品質與管理機制，衛福部日前宣布將強化不適任人員退場機制，預計7月1日上路。究竟龐大的長照產業正面臨何種處境？1111人力銀行「長照產業求才現況與缺工趨勢調查」發現，8成８長照機構人力不足，若要補足一名照服員，2成5長照機構表示得等上六個月。

冷氣開24度還是26度+電扇較省電？台電、經濟部揭「2大神隊友」成標配

炎炎夏日想要讓內室內空間快速降溫同時守住荷包，到底冷氣開幾度最適當呢？近日有網友在Threads上好奇詢問，「冷氣開26度搭配電風扇跟直接開24度，到底哪一個…

驚傳化骨水洩漏 港務公司吊離貨櫃 劃定上下風處警戒區

基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，今天清晨5時許發生俗稱化骨水的氫氟酸氣體洩漏意外，警方立即封鎖現場管制人員進出，目前西20號碼頭暫停作業，現場無人傷亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。