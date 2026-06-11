立委提案調降學貸利息 教育部：照顧學生目標方向一致

近年來AI發展迅速，不少人會向其請教飲食的建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，「照著吃就會去洗腎」，他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及到健康、使病情加重。

2026-06-11 10:28