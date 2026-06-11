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立委提案調降學貸利息 教育部：照顧學生目標方向一致
立法院教育及文化委員會今天審查「高級中等教育法第二十條條文修正草案」，教育部次長朱俊彰出席報告並備詢。立委提案擴大學生就學協助措施，放寬就學貸款及政府負擔貸款利息等議題。
教育部次長朱俊彰表示，立委提案的照顧學生目標與教育部方向一致，現行法規及相關計畫已具備彈性調整空間，目前已有近52％大專學生獲得各類學雜費減免或生活學習支持，且115學年度起將進一步調降學貸利息、延長還款寬限期，相關措施透過子法及行政規則滾動調整，不論是免學費政策、就學貸款精進措施或弱勢學生助學方案，教育部將持續透過各項助學措施及專業輔導制度，讓資源更精準運用於真正有需要的學生身上，保障學生受教權及減輕家庭負擔。
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