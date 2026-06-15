夜間照護的安心關鍵 包大人守護彼此一夜好眠

長期照顧者無不希望能夠在夜晚好好睡一覺，透氣、加長及吸收力強的尿片是讓他們安心的選擇。 圖／李清宇 攝影

對許多有長照需求的家庭來說，夜晚不一定是一夜好眠

「尤其是晚上，照顧者很難放心好好睡一整晚，經常需要起身查看，無法好好休息。」有多年照護經驗的許先生，長期照顧高齡90歲的父親。他感嘆，長輩即便沒有重大疾病，也會隨年齡增長，逐漸面臨行動力下降、失禁等照護需求。

「我爸爸就是如此，加上他曾跌倒，不但走路不便，連上廁所、脫衣、擦拭都無法自行完成。」許先生說。

#從照護現場出發，第一線照顧者的安心保障

即使有看護協助，夜間照護仍讓家人難以真正放心。會擔心長輩半夜是否漏尿？床單或衣物是否被弄濕？長時間穿著紙尿褲或使用尿片是否會悶熱不舒服等？這些都成為許先生心裡牽掛的事，而最疲累的莫過於睡眠被反覆打斷。直到使用「包大人」後，夜間照護才逐漸變得安心，也讓他不再整晚睡得不安穩。

當照顧行動不便的家人時，紙尿褲是照顧者的安心輔助。 圖／李清宇 攝影

#吸收力、透氣性與防漏設計，都是夜間照護的關鍵

對許先生而言，選擇合適的成人紙尿褲，不只是為了因應父親的失禁需求，也是希望在夜間照護中減少風險與負擔。談起一開始讓父親使用紙尿褲的經驗，他表示「剛開始使用時長輩其實並不習慣，像是紙尿褲腰圍鬆緊的觸感，會覺得卡卡的不舒服，後來又出現尿布疹，我們才發現，除了吸收力之外，舒適度與透氣性也是選擇時很重要的關鍵。」。

於是，他開始研究市面上的產品，也觀察父親實際使用後的反應，陸續嘗試不同廠牌的紙尿褲，最後選擇了較符合父親需求的「包大人」，並持續使用至今。

包大人整夜熟睡尿片，足以應對被照顧者的整夜尿量，更能安心熟睡一整夜。 圖／李清宇 攝影

#替換式尿片，讓長期照護更有彈性

許先生也表示，由於父親身材較高大，加上行動不便，使用褲型紙尿褲時，穿脫上會有較大難度，因此選擇黏貼型紙尿褲，方便在躺臥或翻身時更換，也能依照腰圍、腿圍與身形調整鬆緊，減少穿著時的束縛感與不適。

此外，他們也會以黏貼型紙尿褲搭配尿片使用，「包大人的尿片設計，十分符合我爸爸的需求，除了抑菌除臭的配方，降低紅疹機率；加上吸收力佳，可以整夜都不用更換。」在長期照護中，搭配使用替換式尿片，是相對實際且經濟的做法。

對於照顧者家庭來說，尿片搭配紙尿褲使用，會更經濟實惠。 圖／李清宇 攝影

#夜晚安心睡，重拾生活品質

包大人的「整夜熟睡」與「極緻好眠」兩款尿片，便是針對長時間使用需求所設計，並從吸收力、透氣性與防漏等關鍵需求提升使用體驗。例如皆採用全透氣背膜，有助於減少長時間穿著的悶熱感；其中，「整夜熟睡」可吸收約3至4次尿量＊，「極緻好眠」則可達約5次尿量＊，搭配加寬、超長63.5cm的設計，也能提升夜間防漏效果。

夜間使用的尿片，必須在吸收、防漏與透氣舒適之間取得平衡，才能讓照顧者與被照顧者都擁有更安穩的夜晚。對長期照護家庭而言，夜晚能安穩度過，少一次更換、少一次打斷睡眠，是重拾生活品質的開始。選擇適合長時間使用的包大人透氣尿片，讓長輩睡得安穩，也有助於減輕照顧者夜間照護的心理壓力。

＊每次尿量依150cc計算，實際尿量因人而異。

選擇針對長時間使用的尿片，讓照顧者與被照顧者都能擁有更良好的睡眠品質。 圖／李清宇 攝影

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