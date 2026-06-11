冷氣開24度還是26度+電扇較省電？台電、經濟部揭「2大神隊友」成標配

炎炎夏日想要讓內室內空間快速降溫同時守住荷包，到底冷氣開幾度最適當呢？近日有網友在Threads上好奇詢問，「冷氣開26度搭配電風扇跟直接開24度，到底哪一個比較省電？」台電及經濟部能源署不僅公布正確答案，也建議搭配電風扇及舒眠模式使用。

每個人對冷氣溫度的實際感受不同，Threads下方有不少留言表示，「28度不用開電扇都已經快冷死了」、「先開26度等媽媽睡了再偷轉到24度」、「我長期22度，不吹風扇」、「要最省電就是從30度開始調，調到覺得不熱不冷就可」、「我是27度+電扇」。

其他人則認為，「變頻的冷氣搭配電扇是蠻省的，因為冷氣一偵測到溫度不夠就會一直吹，溫度有到就轉成送風」、「負責繳電費的人決定開幾度」、「這兩天氣溫大約23°C，妳開26°C冷氣很快就跳停變送風了，這樣也是浪費電」。

事實上，台電曾分享，「冷氣溫度宜設定在26~28度搭配電風扇使用」，如果想要吹冷氣更省電，加了電扇之後，除了可加速空氣循環，風扇吹出來的風還能把皮膚表面的熱能帶走，讓體感溫度再降3度。經濟部能源署也指出，冷氣房內配合電風扇使用，可使冷氣分布較為均勻，在維持舒適感條件下，溫度可適度調高節省用電。

此外，由於冷氣設定每升高1度會減少6%耗電量，所以「冷氣遙控器」也是一大關鍵。台電指出，面上大多數的冷氣遙控器都有「舒眠」、「睡眠」的功能按鈕，它可以隨著時間，將冷氣溫度逐漸往上調升2~3度，不僅省電，半夜也不會再被冷醒。