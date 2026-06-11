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梅雨鋒面午後發威！全台慎防大雷雨 今晚可能有對流胞發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣不穩定，尤其是中午過後加上熱力作用，對流發展會更加旺盛，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨機會。本報資料照片
天氣不穩定，尤其是中午過後加上熱力作用，對流發展會更加旺盛，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨機會。本報資料照片

梅雨鋒面昨晚南下到巴士海峽，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前大致還在巴士海峽上空，水氣豐沛的西南風區域位在鋒面以南，台灣附近水氣少了許多，天氣仍不穩定。對流性質比較強的部份位於南部山區，中北部則是比較偏層狀的降雨系統，凌晨到現在的降雨也比較偏向內陸山區，沿海地區相對較少。

今天白天鋒面仍位於巴士海峽，吳聖宇表示，大氣狀態仍不穩定，陸續會有降雨系統沿著地形發展出來，尤其是中午過後加上熱力作用，對流發展會更加旺盛，各地普遍會有短暫陣雨或雷雨機會，局部地區會有大雷雨或短時強降雨出現的情況，山區、危險區域仍要避免前往。

溫度方面，他說，溫度稍偏涼，北部、東北部白天高溫25至27度，中部及花東地區高溫27至29度，南部則仍有30度以上的高溫機會。

鋒面今晚到明天白天快速經過台灣上空，明晚到周六鋒面就會退回到台灣以北，西南風的暖濕空氣則是會跟著回到台灣附近。吳聖宇說，隨著鋒面北上經過，加上西南風暖濕空氣回歸，今晚到明天各地持續有短暫陣雨或雷雨，要留意是否有中小尺度對流發展的情況。

吳聖宇表示，雖然鋒面結構的條件不是很好，但是大氣本身不穩定度高，加上水氣充沛，只要有些許條件配合就可能有對流胞會發展出來，例如夜間清晨的海陸風環流，或是白天的熱力對流條件等，因此今晚到明天白天西半部容易出現較大雨勢。

明晚以後鋒面退回到台灣北方海面，吳聖宇表示，周六往北退的幅度比較大，最新的預報資料看起來會離台灣較遠一些，不過台灣仍在鋒前西南風環境內，中南部有局部短暫陣雨，白天陸地上熱對流發展仍然會比較旺盛，要留意熱對流雷雨以及局部大雷雨出現的機會。

周日到下周二鋒面在台灣北部海面徘徊。他說，這3天台灣大致還是位於鋒前西南風環境內，西南風的風速會加強，水氣也較多，尤其是周日到下周一中南部有短暫陣雨或雷雨，白天陸地上熱對流發展也會更加旺盛，有局部大雷雨或短時強降雨機會。下周二鋒面開始北退，天氣仍不穩定，但是西南風的強度會相對減弱一些，降雨可能減少，不過還是要留意白天熱對流大雷雨的情況。

吳聖宇表示，下周三、下周四鋒面會持續往北移動，逐漸離開台灣附近，太平洋高壓外圍逐漸來到台灣附近，水氣有持續減少的趨勢，中南部迎風面的降雨減少，白天陸地上的熱對流則還是比較容易發展，整個天氣型態會慢慢過渡到夏季型的山區午後雷雨，不過這兩天屬於逐漸轉變的過程，還是要留意午後局部大雷雨出現的機會。

至於何時轉變為夏季型午後山區雷雨天氣，吳聖宇表示，可能還是要等到端午節連續假期，屆時太平洋高壓外圍涵蓋到台灣附近，天氣型態才算是會真正穩定下來，今年梅雨季節可能也差不多接近尾聲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 大雷雨 鋒面

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