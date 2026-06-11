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雲林褒忠產業園區今環境部初審 鄉親北上痛批「滅村開發」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉行「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議。雲林縣淨零家園行動協會與地方居民今北上環境部抗議，要求撤銷本案。記者李柏澔／攝影
環境部今舉行「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議。雲林縣淨零家園行動協會與地方居民今北上環境部抗議，要求撤銷本案。記者李柏澔／攝影

「褒忠產業園區」是雲林縣推動的重大開發計畫之一，環境部今舉行「褒忠產業園區設置計畫」專案小組初審會議。雲林縣淨零家園行動協會與地方居民今北上環境部抗議，褒忠鄉本就是平原高淹水潛勢區，表態拒絕一座蓋在流沙與洪水之上、隨時會吞噬村莊的恐怖園區。

本案開發單位及目的事業主管機關均為經濟部，開發基地位於雲林縣褒忠鄉潮洋厝段115筆土地，約265.25公頃，規畫引進產業包含食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業、運輸及倉儲業、專業、科學及技術服務業等。

雲林縣政府先前曾透過新聞稿指出，雲林縣近20年來沒有新產業園區開發，且現有園區使用率已達99%，導致雲林縣人口一直流失，支持在循環經濟政策下，加速本園區開發，帶動雲林縣發展，為雲林創造就業機會留下年輕子弟。

今天上午9時30分，正值「褒忠產業園區設置計畫」初審會議召開前，雲林縣淨零家園行動協會偕同在地居民，前往環境部大門口表達訴求，盼在環評審查的重要時刻，讓來自地方的真實聲音被看見、被聽見。

雲林縣淨零家園行動協會表示，針對經濟部強推的「褒忠產業園區設置計畫」，這份長達數百頁的環評計畫書，表面上充斥著「低衝擊開發（LID）」、「綠建築標章」等精美糖衣，實際上卻是一份企圖淹沒雲林農業、威脅周邊村民生命財產安全的「滅村同意書」。

協會表示，今日特別北上提出訴求，要求環境部撤回環評初稿，經濟部也應立即停止強推褒忠園區，重新評估其在距離村落250公尺、地陷、液化、淹水」複合災害下的選址合理性，另也必須將周邊村落的「民房結構安全」、「地下水文阻斷」及「工業水患倒灌」納入獨立環評範疇，而非任由開發商關門算數據。

協會痛批，政府怎麼敢在如此地質脆弱、緊鄰民居的敏感地帶，強塞一個強調低汙染、卻在園區內設置固體再生燃料（SRF）？不論是何種型式的SRF都不應該出現在潮厝與王厝在地居民的生活區影響到人生的生存權，拒絕打著低汙染字眼包裝高碳排、高耗水、高汙染，以及蓋在流沙與洪水之上、隨時會吞噬村莊的恐怖園區，要求環評委員秉持專業嚴格把關，切勿淪為政治開發的橡皮圖章。

環境部 雲林 經濟部

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