患者秀AI減肥菜單「滿滿蛋白質」 營養師一看嚇到：你會洗腎

近年來AI發展迅速，不少人會用來查詢飲食建議，但真的能完全信任AI所說的菜單嗎？一名在醫院工作的營養師發文，稱有一位腎臟病的患者回診，為了減肥詢問AI每天該吃些什麼食物，營養師聽聞菜單內容後，驚覺AI竟然叫患者補充過多的蛋白質，直言「照著吃就會去洗腎」。他提醒有腎臟或三高疾病的患者，不要盲目聽從AI建議飲食，否則很容易危及健康、使病情加重。

一名營養師在Threads發文，表示近日一位有腎臟問題的患者回診，在看診過程中，對方拿出手機，表示近期正打算減肥，家人使用ChatGPT生成了一份菜單，叫他嘗試看看。營養師看了一眼菜單內容，早餐建議水煮蛋兩顆加豆漿400cc，午餐則建議糙米飯一碗、水煮雞胸肉200g，還有燙青菜一碗。

營養師指出，光看到這些建議就知道有問題了，因為患者每日頂多只能吃五份蛋白質，但菜單上的200g雞胸肉就超過五份了，「照著吃就會去洗腎」，絕對不可以這樣吃。營養師示警，有腎臟病、糖尿病或三高問題的患者，不要照著AI建議的減肥菜單飲食，因為只要漏打一些資料就很可能嚴重危害到健康，如果打算減肥，請諮詢診間的醫師或營養師。

此文一出，有網友懷疑是患者家人並未說清楚病例與需求，他指出，假如AI真的了解身體狀況、運動情形、三餐飲食的話，理應能夠結合身體問題得出實用建議的；他就曾詢問過AI飲食的問題，它會結合之前問過的運動方法和習慣，給出合理的飲食比例建議。

還有網友建議，應要把所有的體檢報告給AI看，飲食建議就會正常許多，他一開始請AI建議，給出的三餐飲食也跟上述案例差不多，但給AI看過完整的體檢報告後，飲食建議變得更加合理，目前減肥減了20公斤，「AI好用，但要正確使用」。

也有網友提到，AI理論上是會避免涉及醫療指示的回答，之前問過跟健康相關問題都會因而得到很模糊的指示，很懷疑該名患者的家人是如何下指令的，是否因為只是單純叫它生成減肥菜單，所以不受此限制。對此，營養師也回應應該就是如此，患者家人很高的機率只是下達「請給我一日減重菜單」的指令而已，並未描述患者的其他病況。

減肥怎麼吃才有效果呢？營養師Gary分享，如果能每天早餐吃2顆水煮蛋，且一天喝滿2500ml的水、走路8000步、晚上23點前就寢，再加上減少糖和炸物，如此方式維持一個月，就會發現自己整個人氣色變好，肚子、大腿、手臂變得很緊實，體重也默默地往下掉。