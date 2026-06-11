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鋒面徘徊全台溼答答 分析師指這天揮別梅雨…曝6月底颱風侵台機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣仍不穩定，不時有陣雨發生。本報資料照片
今天各地天氣仍不穩定，不時有陣雨發生。本報資料照片

今天梅雨鋒面在台灣上空徘徊，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，但伴隨的西南風水氣明顯減弱，所以發生豪大雨機會降低，不過整體來說各地天氣仍不穩定，不時有陣雨發生，外出還是要攜帶雨具。南部山區偶有較強陣雨，仍不適合前往山區活動。

氣溫方面，廖于霆表示，因為雲量多下雨，而且有些偏北風涼空氣南下，北部東北部全天感受偏涼，低溫22至23度，白天高溫25至26度，中南部及東南部白天高溫27至28度，夜晚低溫25至26度，感受稍涼到舒適。

他說，周五鋒面向東移動，在台灣上空斷開，同時偏西風到西南水氣稍微增多，各地仍是陰陣雨天氣，中南部山區降雨較明顯，雨勢比今天稍大，但也不至於非常劇烈，各地高低溫略略回升1度，感受仍是偏涼到舒適。

周六、周日鋒面在台灣北部海面重新建立，廖于霆表示，受到鋒前西南風水氣影響，台灣各地持續有陣雨，中部以北平地以及南部山區雨勢稍明顯，中南部平地及東半部偶陣雨，不過整體來說也都還不是很強烈嚴重的雨勢。

廖于霆表示，下周一、下周二鋒面南移到台灣北部近海，中北部雨勢稍增多，南部山區也有雨勢，東半部多雲偶雨。到了下周三以後，太平洋高壓明顯增強，鋒面北移到浙江一帶，全台轉為多雲時晴午後山區雷陣雨的夏季型態，預估梅雨季節就要結束，進入颱風季了，當然目前看起來到6月底有颱風侵台的機率並不高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 高溫 梅雨 颱風

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