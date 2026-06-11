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梅雨連炸嘉義！仁義潭水庫蓄水率衝破3成 部分農田積水農民搶收稻穀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影
受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影

受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭蘭潭水庫大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。不過，豪雨帶來水庫進帳的同時，也讓部分農田出現積水情形，農民趕在天氣空檔搶收稻作，降低災害損失。

水利署南區水資源分署統計，4日上午7時至10日上午7時，仁義潭集水區所在的八掌溪流域累積降雨量達354毫米，其中以9日進水最為顯著，單日進水量高達162萬噸，瞬間最大進水量每秒達25噸，大量雨水順著八掌溪匯流而下，經番路鄉竹山引水口源源不絕注入仁義潭。

受惠於連日降雨，仁義潭水庫蓄水率從原本僅約1成多快速回升至31.6%，蓄水量幾乎翻倍成長；蘭潭水庫蓄水率也由17.1%提升至20.4%。目前2座水庫合計蓄水量接近1000萬噸，對於近期緊繃的水情帶來明顯助益。

不過，水利署指出，目前2座水庫蓄水率未達5成，水情仍需持續觀察後續降雨情況。嘉義地區每日民生及工業用水需求30萬噸，目前仍仰賴區域聯合調度機制，由曾文水庫、烏山頭水庫及雲林湖山水庫支援供水，並將仁義潭及蘭潭每日出水量控制在9萬噸以下，以延長供水期限。此外，因連日降雨影響，進行中的仁義潭清淤工程暫停。水公司五區管理處表示，待天候穩定後將恢復疏浚作業，增加庫容，提升未來蓄水能力。

雖然豪雨為水庫帶來久旱甘霖，但對農作卻形成項挑戰。目前嘉縣一期稻作進入收穫期，稻穗成熟飽滿，部分低窪地區卻因雨勢過大出現積水與倒伏情形，增加農民搶收壓力。太保市及義竹鄉等地農會協助農民調度烘乾設備，加速收購與烘乾作業，避免收割稻穀因含水量過高而發芽或品質受損。農民也把握雨勢稍歇空檔進行搶收，希望將損失降到最低。

這場梅雨雖然為嘉義水庫帶來珍貴進帳，讓水情暫時喘口氣，但面對仍偏低的蓄水量與豪雨可能造成的農業災損，相關單位仍不敢掉以輕心，將持續監測天候與水情變化，兼顧供水穩定與農業防災工作。

受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影
受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影

受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影
受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，嘉義4日起連日降雨，其中9日、10日雨勢最為明顯。這波豐沛雨量讓水位警戒的仁義潭大進補，暫時紓解嘉義地區供水壓力。記者魯永明／攝影

嘉義 仁義潭 蘭潭 水庫

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