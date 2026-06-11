大雨特報範圍增至4縣市！小心雷擊強陣風 台南山區暴雨國家級警報響

今天梅雨鋒面在台灣上空徘徊，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，但伴隨的西南風水氣明顯減弱，所以發生豪大雨機會降低，不過整體來說各地天氣仍不穩定，不時有陣雨發生，外出還是要攜帶雨具。南部山區偶有較強陣雨，仍不適合前往山區活動。

2026-06-11 09:04