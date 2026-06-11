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大雨特報範圍增至4縣市！小心雷擊強陣風 台南山區暴雨國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

大雨特報範圍擴大，對流雲系發展旺盛，易有短延時降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

影響時間至晚上，大雨：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市。

氣象署並嘉義縣、台南市、高雄市針對發布大雷雨即時訊息，持續至上午9時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

山區暴雨通報，氣象署針對台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至上午10時45分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：台南市南化區。

大雷雨 暴雨 氣象署

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