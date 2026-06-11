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再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到
今天天氣轉趨不穩定，展開連日雨。何時梅雨季結束？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周三太平洋高壓開始增強，台南以南清晨零星雨，午後各地局部短暫雨，好天氣曙光出現。下周六午後各地零星短暫雨・逐漸轉穩定，夏季型天氣報到。
天氣趨勢，他說，明天，受低壓帶影響，早上各地有零星短暫雨，午後各地有陣雨。周六至周日，受鋒面前偏西南風影響，其中，周六，清晨各地有零星短暫雨，午後各地有陣雨。周日，清晨台中以南有雨，午後各地有雨。下周一至下周二受鋒面影響，下周一各地有局部短暫雨，下周二西半部有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
下周五開始端午節連續假期，賈新興表示，下周三起，太平洋高壓逐漸增強，清晨台南以南有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周四至下周五，清晨雲林以南沿海有零星短暫雨，下周四午後各地有局部短暫雨，下周五午後各地有零星短暫雨。下周六，午後各地有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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