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台灣附近冒出神秘藍線 氣象署解惑：一出現天氣就變差

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台灣附近冒出神秘藍線 氣象署解惑：梅雨季最常見 它現蹤天氣就變差

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
最近中央氣象署的風場預測圖，台灣附近出現了一條長長的神秘藍線，就是鋒面，也就是不同風向交會處的位置。圖／中央氣象署提供
最近中央氣象署的風場預測圖，台灣附近出現了一條長長的神秘藍線，就是鋒面，也就是不同風向交會處的位置。圖／中央氣象署提供

最近中央氣象署的風場預測圖，台灣附近出現了一條長長的神秘藍線，引起好奇。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，它就是鋒面，也就是不同風向交會處的位置。

之所以會呈現一條明顯的藍線，氣象署說，可以從2個氣象特徵來解釋：它是風速的「低值帶」，風場預測圖右側的顏色圖例，深藍色與紫色代表水平風速非常微弱（約0~4m/s），綠色、黃色、橘紅色則表示較強的風速。因此這條藍線代表著一條狹長的「低風速帶」。

氣象署表示，兩股氣流在這裡「正面交鋒」，在圖中，藍線的兩側明顯呈現兩股不同的氣流：線的北側（上方）：是來自北方較涼的偏東北風。線的南側（下方）：則是強勁的西南季風，正帶著大量溫暖潮濕的水氣往東北方吹。

當兩股氣流「狹路相逢」，氣象署表示，也就是兩邊的氣流在這裡即將相撞，所以需要「緊急剎車」。使水平方向的風速在極窄的區域內一下子減弱到趨近於0，於是出現這條低風速帶。

「表面看似安靜，實則是空氣的通天直達電梯」，氣象署表示，但是根據物理學，氣流不會憑空消失。這兩股巨大的氣流在水平方向相撞、無處可去之後，它們唯一的去路，就是被迫往上抬升，於是把水氣送上高空，發展出旺盛的對流，成雲致雨。因此水平風速最小的藍線（鋒面帶）附近，往往天氣相當不穩定，是容易出現劇烈對流的降雨熱區。

每年5、6月梅雨季，氣象署表示，就是這條氣流交會線容易出現在台灣附近的時候，而且常徘徊擺盪好幾天，也就是所謂的滯留鋒面。當它出現時，容易帶來一段時期不穩定的天氣，

氣象署 梅雨季

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