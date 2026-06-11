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滯留鋒面下半場即將登場 專家曝這時梅雨鋒面回歸 降雨熱區轉為中北部

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
滯留鋒面下半場，即將登場。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
滯留鋒面下半場，即將登場。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

滯留鋒面下半場，即將登場。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，今天下半天至明天，梅雨鋒面自巴士海峽開始北抬，重新回到台灣上空，西半部地區及東半部山區都有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機會。

不過，林得恩說，整體雨勢跟前幾天比較，強度有稍減緩趨勢，降雨熱區也轉調至中北部，午後對流發生的機會將會高於其它時段。

周六，鋒面逐漸離開台灣，他表示，另1滯留鋒面在華南建立，環境為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區上半天有零星短暫陣雨，其它地區維持為多雲，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。

林得恩說，周日至下周一鋒面再度接近，位於台灣北部海面，再加上環境為西南風影響，水氣供輸補給充沛，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時、強降雨發生的機會，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區持續維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

美國 鋒面 雷雨

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