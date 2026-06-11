國產花生價低 農業部曝原因 將推動標章及原料產地標示

近期國產花生價低是受到美國零關稅花生影響？農業部澄清，「不是，主要是採收期遇到豪雨的關係」，目前花生進口制度沒有改變，美國花生輸台仍依現行關稅及配額制度辦理，市場上也沒有零關稅美國花生進口。

「近期國產花生價格較低，主要是受連日豪雨的影響」。農業部表示，土壤太濕，農機具無法下田，採收不易。而且，現在1期作花生已接近成熟，延後採收更可能發生莢內發芽的情況，都會影響價格跟品質。面對造成的損害，農業部已成立「0608豪雨應變小組」密切監控災情，若達標準，就會立即啟動天然災害救助。

農業部說，會持續輔導花生產業升級，除了保護國產優良花生品種，也將推動台灣花生標章及原料產地標示，並投入農安基金支持產業，強化國產花生的競爭力。台灣花生品種各具特色，新鮮、安心、香氣濃郁，請大眾一起支持國產花生，支持在地農民。

近期國產花生價低，農業部澄清並非受到美國零關稅花生影響。圖／取自「農業部」臉書粉專

近期台灣花生價格偏低原因。圖／取自「農業部」臉書粉專