梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：下午起有強對流發展 劇烈天氣恐致災雨威脅

天氣持續不穩定，今天梅雨滯留鋒將再度回歸。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨滯留鋒南移，台灣上空雲系鬆散，伴隨降水回波較弱，降雨相對較少，山區較明顯。

他說，今天滯留鋒南移，上午降雨相對較緩，下午起局部地區有強對流發展，注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。北部20至26度、中部22至28度、南部23至30度、東部21至29度。

明天滯留鋒又北移，吳德榮表示，強對流再度威脅全台，需注意劇烈天氣及致災性降雨的威脅。周六、周日滯留鋒在北部海面徘徊，氣溫升，受不穩定的西南季風的影響，迎風面西南部仍有劇烈天氣的威脅，其他地區午後亦有機率。

吳德榮表示，下周一、下周二滯留鋒再南移，仍有強對流發生的機率。下周三至下周六滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，台灣在西南季風範圍内，仍有強對流發生的機率，午後機率高於其他時段。不過，隨著西南季風逐漸減弱，降雨有逐日減緩、機率有逐日降低的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。