梅雨鋒面+西南風今天重返台灣上空 粉專：降雨長達5天 端午出梅轉夏季

梅雨還沒結束，第2波今天將再度展開，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，梅雨鋒面昨天暫時擺往巴士海峽，預報顯示，空檔不會太久，今天鋒面又將再度往北擺動，移回台灣上空，西南風也會尾隨跟上。雨會持續下到下周初，起碼3至5天。

不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為已經沒有西南氣流助威，第2波的雨勢應該能比第1波緩些。即便如此，仍要注意對流發展劇烈時可能的瞬間大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從後期的預報趨勢判斷，今年應該能在端午左右宣告出梅，屆時，太平洋高壓進場，順勢轉入夏天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。