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護理師到府化療 專家：效率不如門診

聯合報／ 記者林琮恩沈能元／台北報導

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，不是所有的化療藥物都適合居家施打。台灣免疫腫瘤醫學會理事長吳教恩指出，考量藥劑毒性、化療時間等，臨床上多針對使用「5-FU」類型化療藥物的大腸癌、胃癌、食道癌等病人，提供居家化療選項，其餘化療藥品毒性較強，且使用時間較短，在醫院施打較為安全。

吳教恩指出，現行居家化療是病人在醫院裝好針頭，領取裝有化療藥劑的「奶瓶」回家施打，完成後再回醫院拆針。未來若全面改為居家醫療模式，須由受過化療藥劑訓練的護理師至病人家中，協助裝設針頭並為病人接上藥劑，處理病人數量有限，醫院門診化療效率較佳，且癌友若感染就不能化療，門診化療區感控較佳。

在宅醫療學會理事長陳英詔說，施打癌藥過程複雜，包括人工血管無菌措施、癌藥攜帶的注意事項、醫療廢棄物的處理等，目前施打癌藥由血液腫瘤科護理師負責，但腫瘤科護理師缺少居家醫療經驗，居家護理師也少施打癌症藥物，仍需整合。

因應新醫療趨勢研擬新型保單，醫療保險專家李柏泉說，現行多數醫療保險已可給付門診手術，額度可能偏低。開發一日住院、居家醫療新型險種，須注意恐讓民眾購買零碎保單的副作用，若居家醫療對象為行動不便的高齡者，受限年齡、已罹患疾病等原因，難再加保，研判民眾投保意願不高。

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