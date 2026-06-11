醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

立院昨討論醫療法修正草案，通過醫療社團法人相關條文，現行醫療法第四十九條規定，法人「不得」為醫療社團法人社員，但昨天同意通過，將法條文字修改為法人「得」為醫療社團法人社員，且社員及其持份轉讓，應經中央主管機關許可；其資格條件等管理事項辦法，由中央主管機關會商相關機關定之。

相關五十條及五十三條同步修訂，將醫療社團法人有法人社員者，董事以六至十五人為限；且具法人社員的醫療社團法人分派盈餘時，應提撥百分之十用於提升員工福利、病人權益及就醫品質與環境，提撥金額應於兩年內執行完畢。

外界關注醫療隱私，現行醫療法七十二條有相關規定，民眾黨立委邱慧洳期待羅列相關事項，並在醫療法中明文規定禁止項目，並納入刑法相關處分；民進黨立委林淑芬認為，刑法已有規範，若有從業人員違法可依現有刑法處置，醫療法應以行政責任為優先，更強調資安及醫療機構的管理規範，雙方意見不同，會中決議予以保留。

醫療暴力相關的醫療法第廿四條，因相關罰則，未有通盤共識，也保留交由黨團協商。衛福部長石崇良說，針對醫療隱私，為避免醫療法與未來刑法修正內容出現競合或罰則輕重失衡，現階段優先從行政管理面著手。