歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥最近赴歐洲考察居家醫療制度，他分析，若借鏡歐洲經驗，關鍵不只是把病人送回家，而是建立完整的後勤與支援系統。法國與西班牙的成功經驗顯示，居家醫療要能真正運作，必須建立完善的系統供應藥品與醫材。

建立廿四小時快速反應機制也很重要，吳明彥指出，癌症病人與安寧緩和患者最常面臨兩大問題，一是疼痛突然惡化，二是呼吸困難等急性症狀。若無法即時處理，患者只能送急診或重新住院，使居家治療失去意義。歐洲居家住院系統普遍設有「快速反應團隊」，一旦病人出現異常狀況，可立即到府評估與處置。

台灣癌症基金會總監馬吟津建議，應建立廿四小時諮詢、緊急後送機制，及居家醫療廢棄物回收機制，確保病人在家治療安全性不低於醫院。且居家醫療不該淪為「責任轉嫁家屬」，建議政府支持醫院培育、聘用專責居家護理師及個管師，避免醫護負擔加重，同時確保照護品質。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，推動居家化療反映癌症治療場域轉變趨勢，當醫療模式出現改變，健康險理賠認定時，應回歸至「醫療必要性」核心原則，也就是醫師認定為必要且適切的治療，不論是在住院、門診、日間治療或居家照護，都應有獲得理賠權益，不該因治療場域而有區別。