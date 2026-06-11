中榮代刀風波 院方將向2醫師求償

台中榮民總醫院因神經外科兩名醫師「代刀風波」，衛生福利部中央健康保險署依不實申領診察費及手術費，裁罰該院神經外科住院業務自八月起停約三個月。最近傳出，醫院將向兩醫師求償「一億八千萬元」，中榮昨證實將依法求償，金額與律師討論中。

中榮神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁因涉容留廠商在手術室代刀，五月被檢察官依醫師法起訴。健保署也依不實申領診察費及手術費，除裁罰該院神經外科住院業務自八月起停約三個月，兩名醫師也因不實申領診察費、手術費，處罰兩人自八月起分別停約三個月及一個月。

台中榮總昨指出，醫院也是被害人，將循法律求償，健保署停約三個月，對患者、受訓中的住院醫師和其他未違法醫師而言並不公平，影響太大，正申請「覆核」中，希望讓神經外科業務正常運作，或以「抵扣停約」方式換取住院不暫停。「抵扣停約」即以回溯方式，繳回前一年度的三個月向健保申報的醫療費用，換取不暫停神外住院業務。

中榮表示，代刀風波以來醫病關係受影響，尤其對神經外科來說，有些病況因僅改善有限，病患產生「是不是由廠商代刀？」的懷疑，院內為此成立小組，專責處理民眾質疑或抱怨。

一名住院醫師說，依規定須在醫院服務滿六年才能取得專科資格，如果中斷三個月，將影響今年考試資格，勢必再多等一年。為維護自身權益，不排除向神外醫學會陳情，另安排其他醫院學習。台中榮總神外的住院醫師有十五人，若因此轉至他院，對醫院和神經外科的人力、名譽，無疑是再次打擊。