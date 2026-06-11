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醫界示警 居家癌症治療「理賠要跟上」

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
醫師指出，很多癌症患者為了保險理賠而住院，若衛福部推動居家癌症治療，商業保險給付應同步跟上，圖為示意圖。本報資料照片
醫師指出，很多癌症患者為了保險理賠而住院，若衛福部推動居家癌症治療，商業保險給付應同步跟上，圖為示意圖。本報資料照片

衛福部石崇良表示，居家癌症治療於下半年上路，適用全癌別，醫界、在宅醫療學會樂見其成，但也指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套；醫師不諱言，臨床上很多癌症患者為了保險理賠而住院打藥，商業保險給付應同步跟上，患者才願意在家治療。

因為商業保險理賠衍生的往院需求，已對醫院臨床程序造成困擾。除了癌症，包含心導管、泌尿道結石手術等，經調整手術流程，可在一日之內完成，台大醫院規畫「一日手術」，將術前相關檢查於門診完成，病人手術當天上午到院，晚間九時前出院。但許多民眾的商業保險要求必須住院才能理賠，導致臨床上一日手術推動困難。

台大院長余忠仁指出，受現行理賠條件限制，許多病人連做檢查也必須住院，否則領不到理賠，尤其次世代基因定序等高價檢查，健保部分給付，病人仍需商業保險理賠分擔，「連抽血都要住院，這沒道理，也造成臨床困擾」。若商保制度突破，醫院臨床程序可望全面檢討。

新光醫院血液腫瘤科主治醫師游介宇說，癌症標靶藥物每月藥費高達十萬、廿萬元，一般患者根本無法自行負擔，若已有繳交商保保費，當然希望保險可以給付，往後改為在家化療時，保險給付應該同步跟上，患者才會願意在家治療。

「居家化療安全落地，病人篩選是第一，也是最重要的關卡。」亞東醫院副院長、重症醫學醫師洪芳明說，患者篩選流程及納入條件，包括住家到醫院的距離、是否獨居、居家環境等；藥物選擇先從口服化療、皮下注射等低風險化療藥物開始，也應導入遠距監測，一旦病人有突發狀況，可透過「癌症急救綠色通道」，緊急聯絡與返院等。

游介宇表示，新制推動時，必須兼顧患者情形，有些患者自我照顧能力不佳，或沒有家庭支持，也無法自行打藥，甚至還有患者在家自行施打癌藥時，出現管線脫落，或是癌藥藥瓶破裂等，都須嚴謹的考量。

衛福部健保署醫務管理組專委陳依婕說，今年六月中旬接獲南部醫院針對「居家化療」提案，經舉行兩場小型專家會議討論，目前專家基於病人安全建議就適用範圍、執行方式正詳細規畫，將依照部長石崇良指示，研議細部執行方式。

癌症治療 石崇良 保險 衛福部

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