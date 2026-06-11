聽新聞
0:00 / 0:00
遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度
毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。
現行刑法規定，酒駕、毒駕者處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；酒駕、毒駕因而致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金，若致重傷，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。若是現役軍人，則加重相關處罰。行政院會今天將通過刑法、陸海空軍刑法修正草案，提高毒駕相關刑責。
行政院官員表示，這次刑法、陸海空軍刑法修法有三大重點，第一是全面加重罰責，無論毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至再犯毒駕致重傷、致死，刑法中的刑罰都將大幅提高。
其次，陸海空軍刑法的罰金額度也會比刑法所規範再加重；第三，無論酒駕、毒駕肇事致人於死或重傷都將「沒收車輛」，希望能防止酒駕、毒駕，也嚇阻他人無正當理由把車輛提供給飲酒、吸毒者使用，藉此達到一般預防與特別預防的雙重目的。
外界關注毒駕致死最高刑期的提升幅度，行政院官員表示，院會拍板後將對外說明。法務部次長黃謀信日前表示，刑責加重的調整必須考慮到衡平性、比例原則及各界意見，整體而言，毒駕刑責就是朝提升的方向修正。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。