健康你我他／居服員多留意 失智防患未然

案家兒子通知我，案主終於答應接受腦部健康檢查了，這段日子的用心良苦總算見效。

居家服務有各種狀況要面對，但不外乎是帶給案家安心的感覺。案主是個開朗樂觀的老人，妻子早逝由獨子奉養，生活起居都能自理，唯獨菸癮難戒。

近半年來居家服務，他常無來由地問：我的菸呢？打火機在叼位？趁我備餐時偷偷外出到超商買菸，有時遲遲不歸，讓我心慌地四處找人；有時白天坐在籐椅上打瞌睡，與從前精力充沛的他判若兩人。跟案家據實以告，竟引起兒子同「愁」敵愾。

他發現爸爸說話變慢、重複罵他大齡男不婚無嗣事情、經常忘東忘西，或者聽不懂話意又再問一次，甚至深夜踅街。因此，我跟督導反應情況（我自以為是個案正常的老化現象），惟督導經驗豐富，馬上電洽家屬，建議就醫盡早評估。

通力合作下，我們一起陪伴罹患失智的案主就診。失智症是漸進式退化的過程，相較每日短暫居家服務照顧，家眷可能是日以繼夜操心操勞，更為辛苦。根據統計，有2成輕度失智家庭會考慮聘請24小時看護，其人力、財務壓力何其高。

此後，我利用時間接受有關失智症的在職教育訓練，從中明白失智絕非一種症狀，也不只是一種疾病，居服員應時時小心，處處留意家服個案症狀線索給案家，防患未然。