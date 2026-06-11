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台大醫院首見…「碎化刀」消融肝腫瘤 病人無傷口隔天出院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大導入「碎化刀」治癌技術，台大醫院院長余忠仁(右)與碎化刀公司簽訂合作備忘錄。記者林琮恩／攝影
台大導入「碎化刀」治癌技術，台大醫院院長余忠仁(右)與碎化刀公司簽訂合作備忘錄。記者林琮恩／攝影

台灣癌症治療從「微創」正式邁向「無創」治療。台大醫院近期導入全台首見的「碎化刀」技術，可在「無傷口」下，以高能量超音波消融病人體內腫瘤，即使病灶位於傳統手術、高溫燒灼技術不易到達的深處位置，也能在不傷及周邊血管、組織情況下完成手術。象徵台灣癌症無創治療邁向國際的重要里程碑。

一位64歲男性因B型肝炎感染引發肝腫瘤，多年前手術切除肝葉後，去年8月癌症復發，且腫瘤位於肝臟正中間，若以傳統手術需切除大面積肝臟，以探針進行腫瘤高溫燒灼則有傷及周邊血管風險，台大醫院團隊以新型碎化消融技術為病人治療，將作為介質的「無氣水」盛裝於水盆，放置病人腹部，以人工智慧（AI）定位後，10分鐘內即切除腫瘤，未傷到周邊血管。

台大醫院院長余忠仁指出，碎化消融技術又稱為「碎化刀」，是利用高能量聚焦超音波，在腫瘤內形成微氣泡雲，透過氣泡快速生成與崩解所產生的機械力量，使腫瘤組織碎化與液化，周邊組織傷害減至最小，此技術可應用於多種高難度癌症與複雜腫瘤位置，包括肝癌、膽道癌、胰臟癌、腎臟癌及肉瘤等，台大並成立亞洲首家「腫瘤碎化消融訓練中心」。

台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文說，碎化刀代表癌症微創治療從「小傷口」走向「無傷口」的重要一步。碎化刀手術就像「深水炸彈」，治療過程不僅患者皮膚完整沒有傷口，且超音波深入病人體內直達病灶，有如「破體無形、碎化虛空」，可閃避腫瘤周邊血管，將周邊組織傷害降至最低。

黃凱文指出，若為肝臟正中間不好處理的腫瘤類型，傳統手術切除至少要6小時，腹腔鏡手術則要7小時，碎化刀可以在10至20分鐘內完成手術，且病人身體無傷口，隔日就能出院；年紀較大患者，傳統手術易有感染、出血風險，適合使用此類手術，但病人身體必須承受全身麻醉插管，心肺功能較差者恐不適合，這項新術式自費預計落在50萬元以內。

碎化刀應用預期將擴及不同類型癌症。黃凱文指出，國際上已針對多種腫瘤病人已碎化刀治療的研究進行中，發現腫瘤治療後患者體內免疫環境改變，單顆腫瘤碎化消融後，其他腫瘤也逐漸縮小，增加藥物合作空間。台大已提出申請將進行碎化刀合併免疫治療的臨床試驗。

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