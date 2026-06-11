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區域豪雨 納市場預警調節機制

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

為了穩定農產品市場價格，提升農產供應韌性，行政院副院長鄭麗君昨天指示，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，比照颱風模式，納入市場預警及調節機制。同時因應端午節將至，估有五成二粽子價格上漲，但漲幅多為一成以下，鄭麗君也要求密切注意應節物資價量變化的合理性。

鄭麗君昨主持穩定物價小組會議，聽取端午節應節商品及各類食材供應情形，以及討論因應中東情勢不確定性風險，民生安定措施至年底等事宜。

粽子部分，行政院消費者保護處在會中表示，針對指標賣場、超商及電商等通路販售的各款粽子進行價格調查，約有近四成八的粽子價格持平或下跌，另約有五成二的粽子價格上漲，不過在價格上漲的品項當中，有近八成品項漲幅在一成以下。

鄭麗君請農業部密切監控批發市場行情變動，落實各項產銷調配措施，同時要求密切關注各地批發市場供貨情形，並調整過往以颱風為主之因應模式，將短延時強降雨、區域性豪雨等短期區域性災害，也擴大一併納入預警及調節機制；在災害發生前研擬市場調節措施，穩定市場供應及價格，兼顧農民生計及消費者權益。

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