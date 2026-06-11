花生轉作獎勵金 研議是否提高

一期作花生開盤價創近十年新低，立委張嘉郡昨天提案提升花生轉作獎勵金，從現行的每公頃三萬五千元，提高三倍至十萬五千元，但朝野立委都對此提議皆有疑慮。最終經討論，立法院經濟委員會通過主決議，要求農業部於一個月內針對適度提高轉作獎勵金進行研議，以及增加推動並執行台灣花生標章及原產地標示。

張嘉郡表示，美國花生價格僅約國產三分之一，現行每公頃三萬五千元轉作獎勵金已無法應對，要求農業部針對受影響的花生產業，將現行的轉作獎勵金提高三倍至十萬五千元，提供充分資源讓農民因應並強化國產通路，落實對本土農業的照顧。

不過立委楊瓊瓔認為，花生是台灣最基礎產業，不同意僅研議是否提高轉作獎勵金的方向。立委鍾佳濱也補充，立法院只能刪減或凍結預算，依法不得在審查時增加預算。

農業部長陳駿季表示，不能只將花生轉作獎勵金提高三倍，希望朝是否提高的方向來研議。

張嘉郡也建議，不僅花生，其他農產都需要原產地標示入法，保障台灣農民的權益。

至於立委提案轉作獎金提高為二至三倍，雲林王姓花生農表示，轉作金通常是地主在領，無法讓農民受益，但花生價格不好影響到的不是地主，補貼實際耕作者才有用。