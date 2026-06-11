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花生跌價…農業部：謠言壓價 將聯合稽查

聯合報／ 記者李柏澔陳雅玲林麗玉／連線報導
青農張建豪認為，美國花生零關稅是否影響國產花生，還是要觀望二期花生銷售情況而定。記者黃仲裕／攝影
青農張建豪認為，美國花生零關稅是否影響國產花生，還是要觀望二期花生銷售情況而定。記者黃仲裕／攝影

今年花生一期作才剛開盤，價格就嚴重下跌，每台斤僅卅五元，創近十年新低。農業部陳駿季昨表示，傳有盤商因台美對等貿易協定（ＡＲＴ）而壓低價格，強調美國花生還未進口，協定也尚未生效，如有刻意以不實謠傳打壓收購價，將會展開聯合稽查。

雲林縣長張麗善說，支持嚴格徹查，希望農業部針對台美關稅影響盡快提出短中長期規畫，但有加工業者認為陳駿季玩文字遊戲，「誰會明知未來有便宜貨進來，還高價收貨等著賠錢？」專家也直言，面對便宜的美國花生，業者的觀望與預期心理都是正常，除非出現聯合壟斷才該被稽查。

陳駿季昨天指出，雲林花生才進入採收初期，採收比率尚不足約百分之五，媒體報導有一些盤商，或是特定人士在說，可能會因為美國花生進口而導致花生價格會降低，這是一個不實的訊息，因為現在國內需求並沒有改變，如有刻意不實謠傳美國花生打壓產地價格，農業部會展開聯合稽查。

陳駿季說，因應未來美國的花生進口，農業部已準備所有措施，包括跟雲彰地區所有花生農的座談，另也會開始啟動集團栽培跟濕筴收購相關制度。台灣花生標章也已跟經濟部智慧財產局溝通，最慢七月中旬之前就會公布「台灣花生標章」，至於花生加工品原料產地標示部分，會持續和衛福部食藥署討論，希望透過台灣花生標章、原產地標示，讓台灣花生跟進口花生有效區隔。

會否比照二○一九年對國產花生保價收購？陳駿季說，農業部會持續監控產地的狀況，並提出適當措施來協助穩定價格，不會採直接收購的方式。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，美國花生比國產花生便宜是事實，加工業者和盤商的預期心理也很合理，除非是聯合壟斷違反公平交易法才該稽查。既然政策已定，政府應寬列農產品受進口損害救助基金、農業安定基金等，積極協助花生農減產、轉作甚至離農，如果政府不敢得罪農民，未來仍繼續補貼補助花生農繼續生產，市場供過於求，價格崩盤是可預期的。

一名加工業者認為陳駿季玩文字遊戲，他說，現在花生收購價格比七年前花生之亂時還便宜，但庫存成本仍高於美國花生，就算農業部稽查也沒用，下一期作花生種植面積若無減少，情況恐怕更加嚴重。

農業部 陳駿季 張麗善

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