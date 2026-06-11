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借鏡法國 衛福部推「居家癌症治療」

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
國內居家醫療項目將擴大，衛福部長石崇良昨天表示，計畫推動「居家癌症治療」，癌症患者第一次接受化學治療可在醫院，其後即可選擇在家化療，希望今年下半年上路，且「全癌別」患者皆可適用。圖為示意圖。本報資料照片
國內居家醫療項目將擴大，衛福部長石崇良昨天表示，計畫推動「居家癌症治療」，癌症患者第一次接受化學治療可在醫院，其後即可選擇在家化療，希望今年下半年上路，且「全癌別」患者皆可適用。圖為示意圖。本報資料照片

國內居家醫療項目將擴大，衛福部長石崇良昨天在立院表示，繼推動感染症患者可居家住院後，下一步規畫推動「居家癌症治療」，比照國外經驗，癌症患者第一次接受化學治療可在醫院，裝設好人工血管，其後即可選擇在家化療，希望今年下半年上路，且「全癌別」患者皆可適用。

現行醫療險大多仍以「住院」為理賠前提，金管會昨天邀集保險業者開會。石崇良表示，衛福部積極與金管會，希望一起與保險業者溝通。擴大居家醫療並調整相關給付後，不僅健保費用下降，病人獲得理賠，醫院更可以提升病床運用、緩解人力短缺問題。預計年底前會出現新型保單，針對舊有保單民眾受限給付，再討論如何調整。

石崇良昨天赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，會前受訪證實，在家癌症治療即將規畫上路。他表示，隨醫療科技進步，許多治療無需住院，前年開始推動在家住院，把部分感染症患者移到家裡；去年推動門診的靜脈抗生素治療，下一步將擴大至在家癌症治療。

現行「在宅急症照護試辦計畫」中，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組共同提供照護，讓因肺炎、尿路感染或軟組織感染而需要住院接受抗生素治療的病患，可以選擇留在家裡或照護機構內接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，不必住院也能接受醫療照護。

另外，去年八月推動門診抗生素治療，為提升感染症患者治療連續性並減輕醫療負擔，讓患者在門診注射，減少不必要住院，且將治療天數延長至七天。同時新增「提早出院模式」，使失能或就醫不便住院感染症患者，經醫師評估病情穩定且適合者，得返回家中或照護機構繼續接受靜脈抗生素治療。

石崇良說明，過去在家住院是以感染症為主，今年前往瑞士日內瓦參訪時，至法國參訪當地居家醫療，發現他們不僅將感染症移至家中照護，癌症病人也都可以在家治療，因此下半年希望參照國外經驗，推動全癌別在家癌症治療。

首次化療仍在醫院

石崇良說，癌症化學治療有一定副作用，因此首次化療必須要在醫院，若治療後一切順利，且裝設人工血管，經醫師評估同意，就可以考慮居家治療，不僅可以更穩定按照時程來接受治療，無需受到病房安排限制，也能將遭受感染機率降低。

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