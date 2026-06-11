聽新聞
0:00 / 0:00

把握最後4場！ 舞台劇「謝謝大家收看」28日台中封箱

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
舞台劇「謝謝大家收看」，六月廿六日起在台中市中山堂演出四場。結束後正式封箱，將成為絕響。圖／聯合數位文創提供
舞台劇「謝謝大家收看」，六月廿六日起在台中市中山堂演出四場。結束後正式封箱，將成為絕響。圖／聯合數位文創提供

由金星文創與聯合數位文創主辦的舞台劇「謝謝大家收看」，將於六月廿六日起在台中中山堂連續演出四場，並於廿八日正式封箱，成為絕響。

本劇由王偉忠監製並親自登台，融合「連環泡」、「悶鍋」系列及「光陰的故事」等經典元素，將電視文化與真實人生交織。劇情以郭子乾飾演的電視製作人為核心，勾勒出四、五、六年級生「看電視長大」的共同記憶，更深刻展現電視圈面對全球化衝擊的落寞，以及觸動人心的溫暖親情。

劇中「鐵三角」王偉忠、于子育、郭子乾展現絕佳默契。其中于子育一人分飾多角，挑戰十六歲叛逆少女到九十歲老邁母親，演技驚豔；從「超級星光大道」出道的周定緯則飾演高中時期的主角，一路成長，別具傳承意義。

王偉忠說，這不僅是個人的故事，更是無數人走過的人生。歡迎觀眾把握最後機會，共同見證這段閃閃發光的歲月。購票請洽udn售票網，購票連結

台中 郭子乾 王偉忠

延伸閱讀

「電視時代」超強絕響！喜怒哀樂都是戲 舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

「謝謝大家收看」 台中最後四場演出

全家圍著電視哭！1985 年華視閩南語劇《流浪三兄妹》，新聞局兩度出手警告的虐心戲劇

世足賽／首次擴編48隊 台灣收看方式一次了解

相關新聞

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

護理師到府化療 專家：效率不如門診

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

因應立法院財委會要求研議醫療險改革，金管會昨邀集保險公司開會討論，相關人士透露，業者向金管會提出三大訴求，包括希望現行的「融通理賠」不要常態化、門診手術與住院手術以「有無住院登記」釐清、要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險依契約調高保費。

醫界示警 居家癌症治療「理賠要跟上」

衛福部長石崇良表示，居家癌症治療於下半年上路，適用全癌別，醫界、在宅醫療學會樂見其成，但也指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套；醫師不諱言，臨床上很多癌症患者為了保險理賠而住院打藥，商業保險給付應同步跟上，患者才願意在家治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。