把握最後4場！ 舞台劇「謝謝大家收看」28日台中封箱

由金星文創與聯合數位文創主辦的舞台劇「謝謝大家收看」，將於六月廿六日起在台中中山堂連續演出四場，並於廿八日正式封箱，成為絕響。

本劇由王偉忠監製並親自登台，融合「連環泡」、「悶鍋」系列及「光陰的故事」等經典元素，將電視文化與真實人生交織。劇情以郭子乾飾演的電視製作人為核心，勾勒出四、五、六年級生「看電視長大」的共同記憶，更深刻展現電視圈面對全球化衝擊的落寞，以及觸動人心的溫暖親情。

劇中「鐵三角」王偉忠、于子育、郭子乾展現絕佳默契。其中于子育一人分飾多角，挑戰十六歲叛逆少女到九十歲老邁母親，演技驚豔；從「超級星光大道」出道的周定緯則飾演高中時期的主角，一路成長，別具傳承意義。

王偉忠說，這不僅是個人的故事，更是無數人走過的人生。歡迎觀眾把握最後機會，共同見證這段閃閃發光的歲月。購票請洽udn售票網，購票連結。