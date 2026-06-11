波特羅特展 搶預售優惠

衛福部長石崇良表示，居家癌症治療於下半年上路，適用全癌別，醫界、在宅醫療學會樂見其成，但也指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套；醫師不諱言，臨床上很多癌症患者為了保險理賠而住院打藥，商業保險給付應同步跟上，患者才願意在家治療。

2026-06-11 00:18