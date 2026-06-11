聽新聞
0:00 / 0:00
波特羅特展 搶預售優惠
今夏最療癒、最具分量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於本月十九日在中正紀念堂正式開展，集結一一八件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於十八日前，以最划算價格搶先購票。
本次展覽推出多元預售票種，除了預售單人票四百元、雙人票七八○元外，更推出備受藝術愛好者關注的「謝哲青講座套票」九九九元，數量有限，已進入完售倒數。持講座套票除可參觀展覽外，還能參與作家謝哲青專場講座，從藝術史、文化脈絡與波特羅的人生故事等不同角度切入，帶領觀眾深入認識波特羅的創作世界。另還有限定販售的「語音導覽套票」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。