聽新聞
0:00 / 0:00

波特羅特展 搶預售優惠

聯合報／ 本報訊

今夏最療癒、最具分量的藝術盛事「圓潤的魔法 波特羅特展」即將於本月十九日在中正紀念堂正式開展，集結一一八件波特羅經典作品，涵蓋油畫、素描、水彩及立體雕塑，完整呈現這位國際藝術大師獨樹一幟的「圓潤美學」。主辦單位聯合數位文創呼籲尚未購票的觀眾們可別錯過機會，務必於十八日前，以最划算價格搶先購票。

本次展覽推出多元預售票種，除了預售單人票四百元、雙人票七八○元外，更推出備受藝術愛好者關注的「謝哲青講座套票」九九九元，數量有限，已進入完售倒數。持講座套票除可參觀展覽外，還能參與作家謝哲青專場講座，從藝術史、文化脈絡與波特羅的人生故事等不同角度切入，帶領觀眾深入認識波特羅的創作世界。另還有限定販售的「語音導覽套票」。

謝哲青 中正紀念堂 魔法

延伸閱讀

台中藝博會閉幕 中部藏家「生活藝術化」黃金中堅世代成購藏主力

「水鬼抓交替」也有兒童版 首屆兒童戲曲藝術節開跑

【策畫之眼】陳涵郁／跨越的勇氣：一檔關於移動女子的特展

台灣好行關子嶺、菱波官田線享好康 送灰熊熊磁鐵夾

相關新聞

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

護理師到府化療 專家：效率不如門診

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

因應立法院財委會要求研議醫療險改革，金管會昨邀集保險公司開會討論，相關人士透露，業者向金管會提出三大訴求，包括希望現行的「融通理賠」不要常態化、門診手術與住院手術以「有無住院登記」釐清、要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險依契約調高保費。

醫界示警 居家癌症治療「理賠要跟上」

衛福部長石崇良表示，居家癌症治療於下半年上路，適用全癌別，醫界、在宅醫療學會樂見其成，但也指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套；醫師不諱言，臨床上很多癌症患者為了保險理賠而住院打藥，商業保險給付應同步跟上，患者才願意在家治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。