空品新規！南投日月潭嚴管柴油車 下月起沒排煙合格紀錄將罰

觀光勝地日月潭長年受車流與交通廢氣影響，南投縣政府推出「日月潭空氣品質維護區」並採科技執法，開罰逾兩千車次，攔阻高汙染車輛進入。環保局宣布，今年七月一日起加嚴，出廠兩年以上且沒有排煙檢驗合格紀錄的柴油車，若駛入空維區，將依法開罰一千元以上。

縣環保局表示，日月潭空維區自二○二四年起分階段實施管制，透過科技設備及加強路邊稽查，累計告發處分二五九二件違規柴油車。環保局提醒，七月一日開始，柴油車駕駛人進入日月潭空維區前，應確認已完成年度排煙檢驗或取得有效自主管理標章，以免違規受罰。

環保局指出，根據日月潭周邊微型感測器監測數據，設置空維區後，周邊細懸浮微粒濃度較去年同期下降約二成六，管制措施發揮改善空氣品質效果。

環保局同步提供配套措施，六期新購柴油車可依原發照日起算三年免驗規定，向各縣市檢測站申請「自主管理標章」，標章有效期間視同檢測合格。業者或車主如有十輛以上四期後大型柴油車需檢測，可向環保局預約「下鄉檢測」服務，另環保局不定期駐點檢測，方便民眾就近驗車。