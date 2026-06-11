土方清運價漲逾2倍 業者反彈：趁火打劫

台中港即將啟動營建土石方收容作業，不過相關費用引發業界反彈。中華民國不動產聯盟總會榮譽理事長林正雄指出，目前每立方公尺收費高達一五○○元，遠高於過去約四五○元的行情，漲幅逾兩倍，質疑「趁火打劫」，呼籲政府應由公平交易委員會介入調查。

林正雄說，現行制度下，土石方處理成本大幅增加，且GPS設備裝設進度緩慢，無法因應市場需求，讓業者壓力倍增。他說，過去每立方公尺四五○元，包含良質土方回填後再載運的費用；但如今僅運輸成本就達七五○元，加上運往彰濱土方暫置區的官方收費五五○元，剩餘約二五○元需支付挖土機等現場作業費用，整體成本推升至一五○○元以上，建築業者難負擔。

他指出，以一般建案估算，土方清運費平均增加約三千萬元，加上原物料與利率齊漲，換算下來每坪成本增加數萬元，卻難以轉嫁給購屋者，業界普遍形容為「趁火打劫」。在成本壓力下，不少建商放緩推案，甚至暫停開發，轉為觀望。

另有中部公共工程業者透露，目前政府標案編列的土方清運預算僅每立方公尺兩至三百元，與市場行情嚴重脫節。由於土方去化困難，部分土資場價格甚至喊到每立方公尺兩千元，業者只能暫時尋找空地堆置，或由地方政府協調將土方轉送至其他有需求的工程使用。

業者坦言，過去土方清運價格偏低，與非法棄置行為有關。然而隨著政府加強取締，非法管道受阻，合法土資場亦趨保守，導致土方去化管道緊縮。業界認為，台中港提供土方堆置空間，若未訂出合理收費機制，問題仍難以根本解決。