學者批鴉片式補助 難解國旅困境

交通部觀光署為鼓勵國人平日出遊，擬推出國旅平日補助，然而交通部過去也啟動過多次觀光旅宿補助，往往補助結束，國旅熱潮也結束，未見長遠成效。觀光學者直言，補助方案只是延緩觀光、旅宿業者倒閉危機，真要拯救台灣國旅，就要塑造出真正高ＣＰ值的旅遊景點，並強化交通接駁及軟硬體設施。

實踐大學觀光學系教授高洺塗坦言，依照台灣目前的情況，就算投入大量經費補助，也只是「鴉片式補助」，僅能延緩觀光、旅宿業者的倒閉危機。若政府真的有心要拯救國旅，就要塑造出台灣真正高ＣＰ值的景點、強化交通接駁及優化軟硬體設施。

高洺塗說，國人出遊多選在假日或連假期間，然而台灣假日房價比平日高出好幾倍，導致國人感受不佳，認為出國玩可能還比較省。政府也不要以為推動「台灣好行」就能解決交通問題，事實上根本沒辦法解決任何交通問題；政府不斷花錢補助仍吸引不到國人或國際客前往，就是因為台灣不好玩，政府應朝這方面檢討改善。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，補助都是短期措施，要有長期配套才支撐，否則就是曇花一現。國旅旅遊目的地不新鮮、房價太高、體驗感不足，這些都是消費者在意的因素。

劉喜臨說，短期刺激內需當然沒問題，但補助的同時也要改善國旅劣勢，像是開發祕境景點、沉浸式體驗活動等，交通接駁、旅遊資訊不明確、套票推動、遊憩設施配套等問題，都要逐步去做，才能解決國旅困境。