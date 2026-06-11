聽新聞
0:00 / 0:00

學者批鴉片式補助 難解國旅困境

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部觀光署為鼓勵國人平日出遊，擬推出國旅平日補助，然而交通部過去也啟動過多次觀光旅宿補助，往往補助結束，國旅熱潮也結束，未見長遠成效。觀光學者直言，補助方案只是延緩觀光、旅宿業者倒閉危機，真要拯救台灣國旅，就要塑造出真正高ＣＰ值的旅遊景點，並強化交通接駁及軟硬體設施。

實踐大學觀光學系教授高洺塗坦言，依照台灣目前的情況，就算投入大量經費補助，也只是「鴉片式補助」，僅能延緩觀光、旅宿業者的倒閉危機。若政府真的有心要拯救國旅，就要塑造出台灣真正高ＣＰ值的景點、強化交通接駁及優化軟硬體設施。

高洺塗說，國人出遊多選在假日或連假期間，然而台灣假日房價比平日高出好幾倍，導致國人感受不佳，認為出國玩可能還比較省。政府也不要以為推動「台灣好行」就能解決交通問題，事實上根本沒辦法解決任何交通問題；政府不斷花錢補助仍吸引不到國人或國際客前往，就是因為台灣不好玩，政府應朝這方面檢討改善。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，補助都是短期措施，要有長期配套才支撐，否則就是曇花一現。國旅旅遊目的地不新鮮、房價太高、體驗感不足，這些都是消費者在意的因素。

劉喜臨說，短期刺激內需當然沒問題，但補助的同時也要改善國旅劣勢，像是開發祕境景點、沉浸式體驗活動等，交通接駁、旅遊資訊不明確、套票推動、遊憩設施配套等問題，都要逐步去做，才能解決國旅困境。

國旅 觀光署 觀光

延伸閱讀

國旅補助有望上路？ 陳世凱：預算過關後1個月內啟動

國旅平日補助有曙光！最快9月上路 8月先抽生日住宿金

只有3天該國旅還是出國？ 網曝關鍵1點：別折磨自己

學者：人本交通轉型 單點思維釀風險

相關新聞

遏止毒駕 政院今通過刑法修正草案 提高刑度

毒駕案件層出不窮，引發社會關注，在野黨研議修法，將毒駕、酒駕脫鉤，並加重毒駕的處罰。行政院會今天也將討論、通過刑法第一八五條之三及陸海空軍刑法第五十四條修正草案，提高毒駕致重傷、毒駕致死、毒駕再犯致重傷、毒駕再犯致死等相關刑度。

護理師到府化療 專家：效率不如門診

三班護病比帶來醫療生態轉變，衛福部下半年將推動全癌別病人居家化療，金管會研議一日住院保單商品。臨床醫師指出，現行已有病人將化療藥物攜回施打的作法，若未來進一步採全數由護理師執行的居家醫療模式，恐讓護理人力更吃緊；保險專家則指出，一日手術險對已投保住院險的民眾誘因不大。

醫療暴力、隱私規範 交付協商

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審議醫療法修正草案，通過法人得為醫療社團法人社員，並增醫師可為其執業登記醫療機構為醫療廣告，但對於醫療暴力、隱私規範等相關條文，保留送黨團協商。

歐洲經驗 居家醫療成功關鍵在後勤支援

衛福部長石崇良宣布將推動「全癌別在家治療」新模式，專家指出，癌症治療涉及藥物配送、症狀監測與緊急處置等複雜醫療需求；病友團體則表示，居家化療並非單純把醫院搬回家，安全流程必須謹慎設計，並建立廿四小時諮詢、後送系統。

理賠在宅醫療 業者盼依約調保費

因應立法院財委會要求研議醫療險改革，金管會昨邀集保險公司開會討論，相關人士透露，業者向金管會提出三大訴求，包括希望現行的「融通理賠」不要常態化、門診手術與住院手術以「有無住院登記」釐清、要擴大理賠範圍，就要允許業者能對舊的實支實付醫療險依契約調高保費。

醫界示警 居家癌症治療「理賠要跟上」

衛福部長石崇良表示，居家癌症治療於下半年上路，適用全癌別，醫界、在宅醫療學會樂見其成，但也指出新制若要成功，從篩選病人、護理人力配置、提供支付誘因等，須擬定配套；醫師不諱言，臨床上很多癌症患者為了保險理賠而住院打藥，商業保險給付應同步跟上，患者才願意在家治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。