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國旅救市 觀光署砸34億拚平日住宿率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部觀光署將推出國旅平日補助，住宿最高可抵二千元，另還有生日住宿金優惠。圖為今年台北國際觀光博覽會。圖／聯合報系資料照片
交通部觀光署將推出國旅平日補助，住宿最高可抵二千元，另還有生日住宿金優惠。圖為今年台北國際觀光博覽會。圖／聯合報系資料照片

國旅近年頻遭批評「又貴又無聊」，加上國人出國熱潮不減，也讓平日國旅市場慘況浮現。部分旅宿業者透露，連假住房率可達八、九成，但平日僅約五成，部分地區甚至更低，平日、假日落差極大。為此，觀光署將推出國旅平日補助，住宿最高可抵二千元，另還推出生日平日住宿優惠，每月抽出一千名壽星，可領一千兩百元住宿金。

交通部長陳世凱表示，由於總預算仍卡在立法院因此遲未能上路，倘若預算七月通過，最快八月先抽生日住宿金，九月正式上路。不過業者認為，國旅補助僅能刺激短期內需，若要真正解決淡旺季，拓展更多國際客比較實在。

根據觀光署規畫，將投入卅四點六億元，推出平日國旅及國際補助，其中國旅補助部分包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等五大項；國際行銷部分，則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等四項。

其中國旅平日住宿，第一晚抵用八百元，連住第二晚可抵用一千兩百元，等於每次最高可折抵二千元；生日住宿優惠則為每個月將抽出一千名壽星，可領一千兩百元住宿金於平日使用。

觀光署長陳玉秀說，國旅補助會跳過七、八月旅遊旺季，但因抽獎後還有行政作業，若七月預算通過，八月就先抽生日住宿優惠，九月再正式上路實施，讓民眾有時間可以規畫旅遊細節。

陳世凱曾表示，國旅雖總旅次增加，但存在淡旺季差異大、區域內旅行、當日來回等情況，直接衝擊到旅宿業經營，如何提供獨特體驗、發掘多元深度主題旅遊，增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟等，都是目前需努力的方向。

但中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，國旅平日補助僅是短期刺激內需，一樣要花錢，就該花在刀口上，政府若真正要協助產業，應積極擴展國際客源比較實在，否則上班族依舊要上班，就算要請假，也會選擇出國旅遊。

創新旅行社董事長李奇嶽認為，國旅補助就像短效藥，但體質調整仍需靠配套措施來長期抗戰，舉例來說，花東地區這幾年因天災重挫觀光不見復甦，旅客呈現「走不遠、停不久、花不多」的情況。台灣國旅市場動能不足，來台國際客數量也不足，如何縮短觀光逆差是政府重要課題。

國旅 觀光署 住宿

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