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投入菲律賓強震救援行動 基督教芥菜種會募款

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
菲律賓民答那峨島8日上午發生規模7.8強震，造成36人死亡、167人受傷、4人失蹤。圖／基督教芥菜種會提供
菲律賓民答那峨島8日上午發生規模7.8強震，造成36人死亡、167人受傷、4人失蹤。圖／基督教芥菜種會提供

菲律賓民答那峨島8日上午發生規模7.8強震，造成36人死亡、167人受傷、4人失蹤，影響超過14萬人，至今仍有逾4萬人無家可歸。基督教芥菜種會第一時間與菲律賓合作夥伴PHILRADS、CAMP及差傳協會取得聯繫，啟動災區需求評估與緊急應變機制，並預備物資及急難救助資源投入人道救援。同時，也將透過當地教會及志工網絡深入災區，提供受災家庭與兒童所需的關懷與支持。

為協助菲律賓災區援助工作，芥菜種會啟動「菲律賓強震救援行動」募款，並攜手7-ELEVEN與全家便利商店提供多元捐款管道。民眾可透過超商門市及APP捐款，募得款項將由基督教芥菜種會統籌，專款專用於菲律賓當地的緊急生活物資發放、災後安置協助與兒童心理支持照顧，協助受災民眾儘速恢復基本生活。

芥菜種會表示，第一階段將以提供緊急生活物資為主，包括糧食、安全飲用水、衛生用品及生活必需品等，並協助受災家庭獲得基本安置與生活支持，同步聚焦兒童關懷與心理支持工作，芥菜種會將參考台灣花蓮光復洪災等災後服務經驗，與當地教會及民間組織合作，預計培訓20名在地志工，為500名受災兒童提供陪伴與心理支持服務，協助孩子面對災後恐懼、焦慮與不安情緒，逐步重建安全感與生活秩序。

芥菜種會執行長李肇家表示，重大災害造成的影響往往不只停留在房屋與基礎設施損壞，更深刻衝擊家庭與兒童的生活安全感。許多孩子在災難發生後，除了面對失去家園的不安，也可能承受長期的心理壓力。芥菜種會盼透過在地夥伴與社區力量，陪伴受災家庭走過最艱難的時刻，協助他們一步步重建生活。

全家便利商店 菲律賓 強震

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